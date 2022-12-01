«Враг не понимал, что происходит». ВСУ провели рейд в тыл оккупантов во время Харьковского контрнаступления — Залужный опубликовал видео 1 декабря, 20:43 Командир операции рассказал о рейде в тыл врага во время контрнаступления в Харьковской области (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Защитники Украины в ходе харьковского контрнаступления провели рейд в тыл российских оккупантов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram и опубликовал видео с рассказом командира 80-й ОДШБр Игоря Скибюка об операции.

Скибюк рассказал, что бригада действовала после того, как подразделения первого эшелона пробьют оборону российских оккупантов. Окончательным заданием было освободить Изюм, а также вместе с другими подразделениями окружить Изюмскую группировку врага.



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«Действия нашей бригады для него [врага] были как фата-моргана. Он был сосредоточен на ударных группировках наших войск и то, что ему в тыл прошла целая десантно-штурмовая бригада… делает окружение, работает по тыловым объектам, подходит к Изюму — [враг] просто не понимал, что происходит», — прокомментировал он.

Командир отметил, что оккупанты «не сбегали, а просто не понимали, что мы идем». Защитники Украины, в том числе 25-я и 92-я бригады, перемалывали врага рядом боев, столкновений и разведывательных засад и дошли до Изюма. К государственным наградам представлены больше 300 человек. Россияне отступали колоннами к переправе через Оскол, которую контролировала украинская артиллерия и регулярно поражала врага.

Скибюк добавил, что украинские защитники получили больше 100 единиц трофейной техники и в какой-то момент не стали забирать ее с собой. На втором этапе операции было создано специальное подразделение, которое занималось этой техникой.

«Я не считаю их слабаками, дураками… Все их преимущество — количественное, в определенных количествах вооружения. На этой операции они точно меня не впечатляли. Даже 4-я танковая дивизия, которая считается у них элитной… ничего хорошего не могу о них сказать», — отметил командир.

Он добавил, что ВСУ анализируют определенные тактические действия и приемы врага и учатся противодействовать.