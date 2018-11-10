10 ноября 2018, суббота

80% тепловых сетей Киева являются аварийными - КГГА

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На замену наиболее изношенных участков тепловых сетей выделят 28 млн гривен
Фото: КГГА

На замену наиболее изношенных участков тепловых сетей выделят 28 млн гривен

В Киеве уровень аварийности тепловых сетей достигает 80%, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

"Мы уже выделяем 28 млн на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%. Долгие годы не было системной замены сетей и сегодня мы должны это исправить", - рассказал он.

Так, в течение 2-3 лет город планирует заменить наиболее аварийные сети в проблемных микрорайонах для того, чтобы избежать тотальной аварийности при запуске отопительного сезона.

Сейчас КП Киевтеплоэнерго работает в усиленном режиме, устраняя ежесуточно 60-70 повреждений сетей. Наиболее сложными в этом плане Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский район.

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