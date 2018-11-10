80% тепловых сетей Киева являются аварийными - КГГА

В Киеве уровень аварийности тепловых сетей достигает 80%, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.
"Мы уже выделяем 28 млн на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%. Долгие годы не было системной замены сетей и сегодня мы должны это исправить", - рассказал он.
Так, в течение 2-3 лет город планирует заменить наиболее аварийные сети в проблемных микрорайонах для того, чтобы избежать тотальной аварийности при запуске отопительного сезона.
Сейчас КП Киевтеплоэнерго работает в усиленном режиме, устраняя ежесуточно 60-70 повреждений сетей. Наиболее сложными в этом плане Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский район.
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