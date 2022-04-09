Есть дети с ампутированными конечностями. В Днепропетровской области лечат более 80 раненых из Краматорска, 20% из них очень тяжелые 9 апреля, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Автомобили, уничтоженные ракетным ударом по железнодорожному вокзалу в Краматорске, 8 апреля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Днепропетровской области лечат более 80 раненых в результате ракетных обстрелов российскими оккупационными войсками вокзала в Краматорске 8 апреля, 19 из них — дети.

Об этом сообщила на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Виктория Кулик, передает Суспільне.

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По ее данным, врачи области принимали пациентов весь вечер и ночь 8 апреля и принимают их до сих пор.

Кулик сообщила, что 20% пострадавших в Краматорске очень тяжелые, среди них есть дети с ампутированными конечностями как нижними, так и верхними.

«Круглосуточная психологическая поддержка этих пациентов, их семей – все это организовано», – отметила представительница ОВА.

Врачи снабжены медицинскими средствами. Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, сообщила Кулик.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.



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