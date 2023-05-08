Без «победобесия». Что отмечает Украина 8 мая и почему следует отличать эту дату от Дня победы 8 мая, 08:00 Сюжет Мак — символ памяти всех погибших в больших войнах после начала ХХ века (Фото:Fraizer Dunleavy / Unsplash)

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, вместе со всем миром чествуя память погибших во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Эту памятную дату в украинском календаре отмечают отдельно от 9 мая, Дня победы над нацизмом.

NV напоминает, что важно помнить о 8 и 9 мая, а также почему День памяти и примирения и День победы следует отличать от российского «победобесия».

Что мир отмечает 8 мая и когда Украина присоединилась к этой традиции

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8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

Со стороны нацистской Германии свою подпись под документом поставил генерал-полковник Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта. Этим автографом он показал, что войска вермахта дали согласие на полную безоговорочную капитуляцию и должны были прекратить военные действия в 23:01 8 мая 1945 (в 01:01 9 мая по московскому времени).



С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.



А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Такую рекомендацию для государств — членов ООН утвердила Генеральная Ассамблея ООН осенью 2004 года, в канун 60-летия завершения Второй мировой войны в Европе. В соответствующей резолюции странам всего мира предложено ежегодно отмечать один или два дня (8 и 9 мая) в знак уважения ко всем жертвам Второй мировой — отдельно от празднования национальных Дней победы или освобождения.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Согласно документу, подписанному по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе, 8 мая в Украине начали отмечать как День памяти и примирения. Его цель — достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма.

Является ли День победы 9 мая до сих пор праздником в Украине и почему это не выходной

В Украине 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне остается в списке государственных праздников. Этот день должен был быть нерабочим, однако в 2022—2023 годах из-за полномасштабного вторжения России и введенного в Украине военного положения дополнительный выходной отменен — как и в случае всех других государственных праздников.

Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.

После подписания Акта о капитуляции Германии в Реймсе (7 мая 1945 года) союзники по настоянию советской стороны в лице Иосифа Сталина согласились провести повторную церемонию подписания этого же документа еще и в Берлине. Дело в том, что в первой церемонии не участвовал советский маршал Георгий Жуков: от СССР оригинальный документ подписал генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров, руководитель советской военной миссии в Париже и представитель ставки советского командования при штабе союзников.

Москва настояла, чтобы церемония состоялась еще раз, уже при участии Жукова: ее провели поздно вечером 8 мая в берлинском пригороде Карлсхорст.

За несколько часов до этого президиум Верховного Совета СССР издал указ, которым установил 9 мая 1945 года нерабочим днем — в честь празднования Дня победы. Так его отмечали и в последующие десятилетия, хотя западный мир отмечал День победы над нацизмом днем раньше. Ведь именно 8 мая 1945 года о капитуляции Германии рассказали своим соотечественникам премьер Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн. В СССР об этом узнали только 9 мая — ночью от Совинформбюро, а позже в тот же день из речи Иосифа Сталина.

Впоследствии путинская Россия начала использовать культ Дня победы в попытке закрепить исторические мифы о Второй мировой войне. Так Москва годами пыталась подготовить почву для оправдания своей захватнической политики и методологии гибридных войн. Искривление и искажение истории впоследствии приобрело поразительный размах: полномасштабное вторжение в Украину Россия пытается подать как продолжение «героической борьбы с фашизмом», а одной из целей своей «спецоперации» Владимир Путин назвал «денацификацию» Украины.

Чтобы отмежеваться от нарративов российской пропаганды, еще весной 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Этот документ закрепил новую традицию и два праздника:



отмечать 8 мая как День памяти и примирения — с целью почтить память всех жертв Второй мировой войны 1939−1945 годов;

отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне ( на уровне государственного праздника).

В то же время, закон установил, что составляющими празднования Дня победы над нацизмом в Украине является не только установление почетного караула и возложение венков и цветов к соответствующим памятникам и мемориалам 9 мая, но и недопущение фальсификации истории Второй мировой войны 1939−1945 годов.



Это касается требований к научным исследованиям, учебно-методической литературе, учебникам, СМИ, публичным выступлениям представителей государственных органов власти и органов местного самоуправления, должностных лиц.

Полномасштабное вторжение России еще больше повлияло на традицию празднования Дня победы в Украине. 13 февраля 2023 года депутаты Верховной Рады Украины выдвинули законопроект № 9009, в котором предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и перенести ряд государственных праздников. В частности, предложено отменить:

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы.

В ВР предлагают ввести новые праздники:

25 февраля — День украинской женщины ( День украинки) — ко Дню рождения Леси Украинки;

День украинки) — ко Дню рождения Леси Украинки; 9 марта — Шевченковский день — ко Дню рождения Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая — День матери.

Пока этот законопроект еще не проходил этап голосования и находится на рассмотрении Верховной Рады.

Почему мак — символ памяти жертв войны

В мире красный мак изначально являлся символом памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии стал символизировать почтение памяти жертв всех вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года. Шире всего его используют в англоязычных странах Британского содружества в День памяти павших (Remembrance Day, ежегодно 11 ноября).

Распространение этого символа как цветка памяти связывают со стихотворением канадского военного врача Джона МакКрея На полях Фландрии (1915). Эта поэзия начинается словами: «В полях фламандских, где рядами / Стоят кресты, а меж крестами / Над местом тем, где мы лежим / Алеют маки». Считается, что Мак-Крей написал стихотворение вскоре после гибели своего друга, лейтенанта Алекса Хелмера, убитого в битве под Ипром. Эти строки приобрели чрезвычайную популярность в мире, и под их впечатлением американская профессор Майна Майкл, активистка гуманитарных обществ времен Первой мировой, предложила носить красные маки в знак памяти о погибших. Она также продавала искусственные маки из шелка, чтобы собрать необходимые средства для финансовой поддержки недееспособных ветеранов войны.



В Украине стилизованное изображение цветка мака, одновременно символизирующее кровавый след от пули, стало главным символом Дня памяти и примирения (8 мая) в 2014—2015 годах. Мак памяти в Украине сочетается с давним символическим значением этого цветка в народной мифологии и в художественной литературе — в том числе и легендами о том, что маки цветут там, где пролилась кровь украинских казаков.



Дизайн был разработан по инициативе Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины. Автором символа является харьковский дизайнер Сергей Мишакин.



Такие маки изготавливают из бумаги или ткани и размещают на одежде на левой стороне груди, как можно ближе к сердцу — для почитания памяти 8 млн украинцев, погибших в годы Второй мировой войны, и 65 млн убитых в мире.

Отсчет украинских жертв войны продолжило вторжение России на Донбасс в 2014 году и полномасштабная геноцидная война, которую Москва ведет с февраля 2022 года.