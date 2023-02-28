Рабочий или выходной? В приложении Дія запустили опрос о 8 марта 28 февраля, 12:36 У украинцев спросят, оставлять ли 8 марта выходным (Фото:Tanya Pro/Unsplash)

Украинцам предлагают ответить, оставлять ли Международный женский день 8 марта выходным днем в Украине или делать его рабочим.

Соответствующий опрос запустили в приложении Дія.

«Знаем, что вы любите опрос о праздниках. Приглашаем в Дію проголосовать, оставлять ли 8 марта выходным. Так власть вас услышит и будет принимать решение, учитывая мнение украинцев. Электронная демократия в действии», — пояснили в прес-службе сервиса в Telegram.

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Опрос будет проводиться с 28 февраля по 6 марта. Для этого необходимо зайти в приложение, выбрать Услуги — Опрос — и проголосовать.

В Діє напомнили, что в большинстве стран мира 8 марта — обычный рабочий день, тогда как в постсоветских странах, в том числе и в Украине, — официальный выходной.

14 февраля в Верховной Раде предложили отменить праздничные дни 8 марта, а также 1 и 9 мая. Заменить их хотят новыми праздниками.