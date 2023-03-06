В Раде предлагают оставить 8 марта выходным, но изменить название праздника 6 марта, 18:09 Марш женщин в Киеве 8 марта 2021 года (Фото:НВ)

Нардепы, учитывая голосование в Дие, предлагают оставить 8 марта выходным, однако переименовать его по практике ООН.

Нардеп от Слуги народа Марина Бардина сообщила, что зарегистрирован соответствующий законопроект.

Название праздника предлагают изменить Международный женский день на Международный день защиты прав женщин.

Видео дня

«Хочу, чтобы папы в этот день приветствовали дочерей словами „ты способна покорять мир“ вместо „будь нежной и красивой“. Хочу, чтобы мы продолжали выходить на марше равенства. Хочу, чтобы общественный запрос на равенство в политике оставался таким же высоким, как сегодня», — отмечает Бардина.

В приложении Дия недавно провели опрос о том, оставлять ли 8 марта выходным днем в Украине. По его итогам, 61,96% принявших участие в опросе украинцев высказались «за» такое решение.

32,88% респондентов выразили мнение, что 8 марта в Украине должно быть рабочим днем.

Еще чуть больше 5% украинцев не смогли определиться.