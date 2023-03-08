«Мы равны, мы свободны». Зеленский поздравил с Международным днем борьбы за права женщин 8 марта, 12:36 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Международным днем борьбы за права женщин.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Сегодня Международный женский день, день борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю. Благодарю свою маму, звоню ей. Благодарю за то, что всегда в нашей семье было и есть уважение. Благодарю свою жену. За то, что мы вместе, любим, и за то, что у нас такие прекрасные дети. Благодарю женщин, которые работают со мной. И это очень важно, что мы наравне как коллеги», - сказал он.

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По его словам, сегодня можно сказать разные слова, обратить внимание на разные аспекты этого дня.

«У каждого и у каждой есть свое мнение, как и что делать в этот день, 8 марта. И в этом наша сила. В этом есть свобода. Мы равны, мы свободны, мы в крепкой Украине», — сказал он.

Зеленский заявил, что важно сегодня именно поблагодарить.

«Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют — воюют за Украину. Вспомнить, подумать и поблагодарить всех женщин, отдавших свои жизни за наше государство. Поблагодарить мам. Вспомните, что пока мама жива, ты можешь почувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу», — сказал он.

Президент добавил, что вместе мы сильны.

«Вместе мы непреодолимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно», - сказал он.