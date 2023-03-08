Залужный поздравил с Международным днем борьбы за права женщин

8 марта, 15:12
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Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинок с Международным днем борьбы за права женщин и поблагодарил за самоотверженность на передовой и надежный тыл.

«Украинская женщина сегодня — кто Она? Защитница, рискующая жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще — руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии. Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, ожидающая дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой», — говорится в сообщении Залужного в Telegram в среду, 8 марта.

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По словам Залужного, женщины каждый день вносят бесценный вклад для нашей победы.

«Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Международным днем борьбы за права женщин.

По его словам, сегодня можно сказать разные слова, обратить внимание на разные аспекты этого дня.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   8 марта Валерий Залужный Война России против Украины

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