Более 60% украинцев выступили за сохранение 8 марта выходным днем — опрос в приложении Дія 6 марта, 10:58 Большинство украинцев хотят оставить 8 марта выходным днем (Фото:Tanya Pro/Unsplash)

В приложении Дія закончился опрос касательно того, оставлять ли 8 марта выходным днем в Украине. Более 60% украинцев высказались «за» такое решение.

Как сообщили в сервисе Дія в Telegram, голосование за выходной 8 марта стало самым массовым за всю историю проведения опросов в приложении, за шесть дней в нем приняли участие более 2,1 млн человек.

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61,96% опрошенных считают, что этот день необходимо оставить выходным.

32,88% респондентов высказали мнение, что 8 марта в Украине должен быть рабочим днем.

Еще чуть более 5% украинцев не смогли определиться.

Отмечается, что результаты этого опроса будут учтены в Верховной Раде во время принятия соответсвующего законопроекта.

Фото: Скриншот результатов опроса в приложении Дія

Опрос в Дія был инициирован парламентом и реализован Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины.

Опрос проводился с 28 февраля по 6 марта. Принять в нем участие можно было украинцам через приложение Дія.

14 февраля в Верховной Раде предложили отменить праздничные дни 8 марта, а также 1 и 9 мая. Заменить их хотят новыми праздниками.

