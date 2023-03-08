Что (не) празднуем 8 марта? Как этот государственный праздник стал самым спорным в Украине и одолеет ли стереотипы «День украинской женщины» 8 марта, 07:16 Сюжет Марш женщин в 2019 году (Фото:Insight LGBTQ NGO / facebook)

В этом году 8 марта, Международный женский день, в Украине стал рабочим днем, поскольку в стране действует режим военного положения. Однако после нескольких лет переосмысления этого дня в Украине он может полностью исчезнуть из календаря государственных праздников.



NV напоминает, что важно знать об истории 8 марта, праздновании этого дня в странах социалистического лагеря во времена СССР и о современных трансформациях Международного женского дня в Украине — в том числе на фоне вторжения РФ.

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Откуда появилась идея отмечать 8 марта? Действительно ли это праздник и во что его превратили в СССР?

По решению ООН от 1977 года 8 марта отмечается в мире как Международный женский день борьбы за права женщин и международный мир (сокращенно International Women’s Day, Международный женский день). В частности, ООН предлагает в этот день чествовать женщин за их достижения — независимо от национальных, этнических, языковых, культурных, экономических или политических разногласий. Это также день поддержки прав женщин и их равноценного участия на политическом, экономическом и других общественных аренах.

Путь к этой резолюции ООН начался еще в начале ХХ века, когда во многих западных странах развивалось движение в поддержку расширения прав женщин — в частности, их участия в выборах, права на обучение и равноценные условия трудоустройства и т. д. Наиболее интенсивным руслом этих изменений были ответные движения в Северной Америке и Европе, а многие знаковые для женского движения события несколько лет подряд происходили в феврале-марте или начале весны.

Так, одной из первых заметных демонстраций была акция 28 февраля 1908 года, когда около 15 000 женщин прошли маршем в Нью-Йорке, требуя сокращения рабочего дня, лучшей оплаты труда и права голоса. Закрепляя эту традицию, уже в следующем 1909 году Социалистическая партия Америки предложила отмечать 28 февраля как Национальный женский день в США. До начала Первой мировой войны такие акции американских женщин становились все более массовыми, обычно их проводили в последнее воскресенье февраля.

Еще большее распространение идея получила с 1910 года, когда в Копенгагене (Дания) на второй Международной социалистической женской конференции Клара Цеткин, одна из лидеров Социал-демократической партии Германии, предложила ежегодно совместно отмечать Международный женский день. Ее идею поддержали участницы события, среди которых были более 100 женщин из 17 стран — в основном представительницы профсоюзов, социалистических партий и лидеры европейского феминистского движения (в том числе и первые женщины, избранные в состав финского парламента).

Уже в 1911 году Международный женский день впервые отмечался в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии — тогда это было 19 марта. Всего в этом году более миллиона женщин и мужчин в разных странах посетили демонстрации в поддержку прав женщин на работу, голосование, обучение, а также занятие государственных должностей и ликвидацию других форм гендерной дискриминации.

Еще одной вехой стали события в Российской империи, где женщины впервые присоединились к протестным акциям в 1913 году, выйдя на демонстрацию в последнее воскресенье зимы — 23 февраля. Однако в Российской империи в то время пользовались юлианским календарем, тогда как по распространенному в западном мире григорианскому эта дата приходилась на 8 марта. Начиная с 1914 года, именно 8 марта стало общепринятой датой женских митингов в западном мире, на которых в тот год выходили с протестами против ожидаемой войны и в поддержку женской солидарности (кроме традиционных требований по правам женщин). В частности, заметным событием стал женский марш 8 марта 1914 года в центре Лондона.

А в Российской империи акции продолжались «по старому стилю» — так, одна из наиболее значимых состоялась 23 февраля 1917 года (по «старому» юлианскому календарю). Тогда женская демонстрация и забастовка в Петрограде совпали с началом февральской революции. Спустя несколько дней царь Николай II отрекся от престола, а временное правительство среди других решений предоставило женщинам право голоса.

Впрочем, после захвата власти большевиками в результате октябрьского переворота 8 марта как «Международный женский день» превратилось в СССР в странный гибрид остатков феминистского движения и цементирование наиболее консервативных стереотипов по поводу роли женщины как «хранительницы домашнего очага», «матери-хозяйки». С одной стороны, в принудительно индустриализированной экономике от женщин требовали таких же «сверхурочных» результатов ежедневной работы, с другой стороны, одновременно закрепляли только за ними якобы традиционные женские роли в выполнении домашней бытовой работы, воспитание детей и т. д. В конце концов 8 марта в последние десятилетия существование СССР превратилось в набор стереотипных ритуалов к «празднику девушек», день фактической объективации женщин как «представительниц прекрасного пола» и повода для транслирования всех возможных стереотипов в отношении женщин в целом.

Трансформация 8 марта в Украине за последнее десятилетие

Пересмотр сути и истории Международного женского дня в Украине наиболее заметно начался в последние два десятилетия, особенно после Революции достоинства и вторжения России в Украину в 2014 году. С тех пор в Украине начала активно развиваться деятельность общественных организаций, в частности правозащитных женских движений, а украинское общество все более активно пытается избавиться от навязанного сначала СССР, а затем и Москвой культурно-бытового наследия.

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«Это [Евромайдан и Революция достоинства] стало катализатором для активизации гражданского общества. И многие инициативы возникли по необходимости: был опыт Майдана, кроме того, на Донбассе начался вооруженный конфликт. Но, в принципе, такие организации появляются постоянно, потому что у них есть потребность, ведь государство не покрывает большой спектр проблем», — объясняла ранее NV правозащитница Мария Гурьева, спикер Amnesty International Ukraine.

В 2017 году на фоне массовой декоммунизации тогдашний глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предлагал отказаться от празднования Международного женского дня на государственном уровне, считая это пережитком СССР. Праздник оставили, и вектор его восприятия все же начал несколько меняться. Тема защиты прав женщин в Украине начала постепенно выходить на первый план.

Украинцы и украинки 8 марта начали выходить на Марш женщин, аналогичный тем маршам, которые проходят в разных странах мира. Движения в соцсетях, например флешмоб на тему насилия Я не боюсь сказати и всемирная социальная кампания против харасмента и сексуальных притязаний #Metoo, начало которой дала история с режиссером Харви Вайнштейном в США, помогли сотням женщин публично поделиться своими историями о том, что раньше большинство умалчивало.

Изменения в области реальной защиты прав женщин произошли и на государственном уровне. Так, в декабре 2019 года Верховная Рада сняла запрет Министерства здравоохранения по 458 профессиям, которые ранее считались запрещенными для женщин. Среди них профессии лесоруба, водителя метро, пилота самолета, водолаза-спасателя, электромонтажера ЛЭП, водителя-дальнобойщика и другие виды работ, которые раньше были открыты только для мужчин.

Кроме того, в январе 2019-го вступил в силу закон о противодействии домашнему насилию. В Украине заработали мобильные группы экстренного реагирования Национальной полиции на домашнее насилие ПОЛІНА и правительственная горячая линия 1547 (по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей).

Дискуссии по поводу 8 марта на фоне полномасштабного вторжения России

После того как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную открытую войну против Украины, в украинском обществе оживились инициативы по отказу от праздников, закрепленных в советской и российской традициях.

В 2023 году 8 марта не является выходным днем из-за введенного в Украине военного положения, однако в дальнейшем этот праздник может полностью исчезнуть из украинского календаря.

13 февраля 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подали законопроект № 9009, в котором предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и перенести ряд государственных праздников. В частности, предложено отменить:

8 марта 2023 — Международный женский день.

1 мая 2023 — День труда

9 мая 2023 — День победы.

В ВР предлагают ввести новые праздники:

25 февраля — День украинской женщины ( День украинки) — ко Дню рождения Леси Украинки

День украинки) — ко Дню рождения Леси Украинки 9 марта — Шевченковский день — ко Дню рождения Тараса Шевченко

второе воскресенье мая — День матери

Впрочем, такая инициатива — в частности, по замене 8 марта «Днем украинской женщины» тоже вызвала немало критики. Прежде всего из-за опасений относительно того, что «новый» праздник лишь закрепит гендерные стереотипы советских празднований 8 марта как «дня девушек».

«Избавляясь от колониального прошлого и советского наследия, инициаторы изменений в календаре все равно оставляют советские уши и хвосты. Ибо насквозь фальшивый, искусственно созданный советской властью так называемый Международный женский день обесценил себя, лишил первоначального содержания Дня борьбы за права женщин. И сделал этот процесс легитимным в сознании миллионов благодаря красному дню календаря — государственному выходному», — напомнил писатель Андрей Кокотюха в своей колонке по случаю новой законодательной инициативы.

По его словам, инициаторы упомянутого законопроекта, которые предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины, «решили перехитрить самих себя и украинское общество». «Отказываемся от так называемого женского дня советского образца, отбираем выходной — и в то же время вводим женский день в его украинской версии с перенесенным выходным. День украинской женщины вместо Международного женского дня. С тем же джентльменским набором тюльпаны + шампанское + духи + тортик. С пафосными текстами, речами, тостами. Простите, но это как и по случаю 8 марта, все это ради коллективной выпивки, которая завершится пасмурным утром. Независимо от того, война или мир за окном», — подчеркнул Кокотюха.

На фоне подобных дискуссий в конце февраля 2023 года украинцам предложили проголосовать в приложении Дія о том, оставлять ли Международный женский день 8 марта выходным днем в Украине или сделать его рабочим.

«Знаем, что вы любите опрос о праздниках. Приглашаем в Дії проголосовать, оставлять 8 марта выходным или нет. Таким образом власть вас услышит и будет принимать решения, учитывая мнение украинцев. Электронная демократия в действии», — объяснили организаторы опроса, который продолжался с 28 февраля по 6 марта. Они также напомнили, что в большинстве стран мира 8 марта — обычный рабочий день, тогда как в постсоветских странах — официальный выходной.

В итоге в опросе о 8 марта в Дії приняли участие более 2,1 млн украинцев. Из них свыше 1,3 млн. проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным (61,9%). За то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем — более 703 тысяч (33,5%). Не определились более 110 тысяч (5,24%).

