8 лет за решеткой. Что известно о приговоре украинскому журналисту Павлу Шаройко

8 лет лишения свободы - такой приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко вынес Верховный суд Беларуси. Сейчас украинец находится в СИЗО местного Комитета госбезопасности. Пресс-служба Верховного суда отказалась комментировать этот приговор. Однако информацию подтвердила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Можем подтвердить, что Павел Шаройко был осужден более чем до 8 лет. Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Беларуси. На днях его посетил консул страны", - прокомментировала пресс-секретарь.

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму не удалось узнать точный срок наказания и дату вынесения приговора.

Кто такой Павел Шаройко и за что его осудили

Собственный корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан в Беларуси 17 ноября прошлого года по статье шпионажа. Как выяснилось, арестовали его за три недели до этого. Тогда же силовики провели обыск в квартире, которую он снимал.

Шаройко ранее был связан с военной разведкой

Позже представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин сообщил, что Шаройко якобы признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием журналиста.

Официальные белорусские СМИ также утверждают, что Шаройко работал под руководством украинского дипломата, выдворенного из Беларуси и их задачей якобы было изучать деятельность правительства Беларуси, МИД, российского посольства и российских военных объектов. В пресс-службе главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию опровергли. Суд над Шаройко начался в феврале этого года, процесс рассматривали в закрытом режиме.

Смотрите также

Проведение судебного процесса в закрытые режиме свидетельствует о том, что это попытка представить подтасованные факты в качестве доказательств, свидетельствующих против Шаройко. Их подделка не вызывает сомнения. Об этом сообщил журналист и медиаэксперт Юрий Луканов. Кроме того, по его словам, вершина неосторожности украинской стороны - посылать человека, который работал в пресс-службе украинской разведки, в Беларусь или Россию. Именно информация о его предыдущем месте работы, по мнению Луканова, стала зацепкой для задержания и обвинения.

Белорусские СМИ утверждают, что Шаройко работал под эгидой украинского дипломата, с которым они изучали деятельность МИД Беларуси и российских военных объектов

"Деятельность журналиста извне похожа на деятельность разведчика. Возможно, Шаройко тоже привлекает какую-то сеть информаторов. Если человек ранее работал пресс-секретарем военной разведки, то все вполне логично. С точки зрения белорусских спецслужб, Павел Шаройко продолжал такую ​​деятельность на территории Беларуси, поэтому его посадили. Он сам не должен был соглашаться на командировку в Белоруссию. И радио не должно было идти на этот шаг", - отметил журналист.

В Украине также по обвинению в шпионаже судят гражданина Беларуси Юрия Политику. В марте издание Белорусский партизан со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщил, что Украина может передать Шаройко в обмен на Политику.

Напомним, что докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиус Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 10 дней.