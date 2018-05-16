8 гривен за билет. В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

Летом проезд в общественном транспорте подорожает с 4-5 гривен до 6,5. Такая цена будет доступна при условии использования проездного билета или бесконтактной карточки. В случае их отсутствия разовая поездка обойдется пассажиру в 8 гривен. Подробнее о подорожании - в сюжете Радио НВ.

Нехватка кадров в сфере муниципального транспорта

Столица готовится к подорожанию проезда в общественном транспорте, которое начнется с 14 июля. При этом будут сохранены все льготы, а также скидки при покупке многоразовых проездных билетов. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

Власть убеждает жителей города покупать многоразовые проездные билеты, чтобы экономить

По его словам, такое решение связано с подорожанием стоимости топлива, расходных материалов, ценами на электроэнергию и нехваткой персонала, который увольняется из-за низкой зарплаты. Например, в метро представлено более 400 вакансий, в Киевпастрансе - 2,5 тысячи. За счет полученных средств городские власти обещают повысить зарплату транспортникам, а также комфорт для пассажиров в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях.

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По информации Киевской администрации, последнее повышение тарифов на проезд до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. В июле прошлого года КГГА также поднимала цены на проезд: в метро - до 5 гривен, в наземном транспорте - до 4 гривен.

Уход от жетонов к бесконтактным картам

Кроме того, власти планируют расширить действующую систему проездных билетов. Так, в метрополитене пассажиры смогут покупать билеты на 10, 14 и 30 поездок в определенные дни, сообщил советник первого заместителя председателя КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский. В первую очередь это сделано для гостей Киева. Столичные чиновники убеждают жителей города покупать многоразовые проездные билеты, чтобы экономить.

За счет полученных средств городские власти обещают повысить зарплату транспортникам, а также обеспечить комфорт для пассажиров

В прошлом году Киев закупил 100 автобусов, 27 трамваев и 17 троллейбусов, рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов. В этом году план обновления коммунального транспорта не меньше. По словам чиновника, о сверхприбыли предприятий из-за повышения стоимости проезда речь не идет.

Симонов сообщил, что пока частные маршрутные перевозчики не сообщали о намерении повысить цену на проезд. Тарифы на проезд устанавливает власть, рассказал в комментарии НВ председатель правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. Маршрутки не могут изменять тарифы без разрешения властей. А власть повышает их из-за убытков коммунального транспорта, говорит Антонюк. В отличие от частных такси, которые сами определяют цену перевозки.

С июля в столице внедрят электронный билет в тестовом режиме. До конца года он будет работать во всем коммунальном транспорте Киева.