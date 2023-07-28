77% украинцев полностью уверены в победе Украины в войне 28 июля, 19:35 Большинство украинцев верят в победу Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Большинство украинцев верят в победу в войне с Россией и не готовы на территориальные уступки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные ОО Опора.



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77% респондентов полностью уверены в победе Украины, а 16% - скорее верят в победу.



При этом 70% граждан будут считать победой освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины.

Для 60% опрошенных важными показателями победы является также возвращение всех пленных и депортированных, для 51% - наказание военных преступников.

36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС, как уступки России.

Идею «мира любой ценой» поддерживает только 6% украинских граждан Украины.

54% опрошенных среди возможных гарантий безопасности выбрали именно вступление в НАТО. Наиболее популярной альтернативой безопасности вступления в Альянс является заключение соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами — членами НАТО. Такую идею поддерживает 16%.

Опрос методом face-to-face проведен по аналитическим наработкам и по заказу Международного центра украинской победы (ICUV). Исследование выполнено Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 5−15 июня 2023 года.

Всего было опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет. Выборка является многоступенчатой с применением случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на конечном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.