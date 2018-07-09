75 годовщина Волынской трагедии. Как Украина и Польша не могут договориться в историческом вопросе

Порошенко заявил о недопустимости любых спекуляций на теме Волынской трагедии со стороны политических сил

Президент Петр Порошенко открыл Мемориал памяти украинцев, погибших от рук так называемых польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году в польском поселке Сагринь. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Порошенко принял участие в панихиде по погибшим украинцам, а также встретился с представителями украинской общины Польши.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на внесение изменений Польшей закона о своем Институте национальной памяти и пересмотрит отношение к украинцам.

Порошенко сказал, что противостояние 1943-1944 годов требуют тщательного исторического исследования

События Волынской трагедии он назвал "самой болезненной травмой" и "братоубийственным конфликтом".

Порошенко подчеркнул, что эти противостояния 1943-1944 годов требуют тщательного исторического исследования, к которому должна приступить совместная группа из польских и украинских ученых.

Президент отметил, что украинский и польский народы объединяет опыт борьбы за свою свободу против российских захватчиков, поэтому Варшава и Киев должны сделать все возможное, чтобы между народами не было противостояний. Порошенко заявил о недопустимости любых спекуляций на этой теме со стороны политических сил, вероятно намекая на правящую партию Польши Право и справедливость, которая в 2016 году инициировала признание Волынской трагедии геноцидом против польского народа.

Порошенко также выразил соболезнования польскому народу и почтил память погибших во время трагедии минутой молчания. Он подчеркнул, что украинцы глубоко чтят память поляков, ставших жертвами трагических событий в Украине.

Институт национальной памяти

1944 в селе Сагринь польская Армия Крайова вместе с так называемыми "крестьянскими батальонами" убила несколько сотен украинцев. В 2014 году Петр Порошенко в польском сейме извинился за события Волынской трагедии. Однако в 2016 году в Польше ее признали геноцидом. 11 июля поляки отмечают Национальный день памяти жертв "геноцида, совершенного украинскими националистами".

Правящая партия Польши в 2016 году инициировала признание Волынской трагедии геноцидом против польского народа

Впервые на государственном уровне годовщины Волынской трагедии в Польше отметили в прошлом году.

Польский президент Анжей Дуда прибыл в Луцк и принял участие в литургии в соборе Святых апостолов Петра и Павла, посвященной памяти жертв Волынской трагедии.

По его словам, это не была война между Польшей и Украиной, зато это была этническая чистка, чтобы изгнать поляков с территории Волыни. Президент Польши призвал "лечить раны с обеих сторон" и строить дружбу между националистами обеих стран. Он отметил, что поляки пытаются поддерживать Украину в ее евроинтеграционных намерениях, возвращении оккупированных территорий и установлении мира в стране.

"Это ужасная страница в истории обоих наших народов. Следствием этого стали польские нападения, погибли обычные украинцы и поляки. Только диспропорция поражает - около 100 тыс. поляков, около 5 тыс. украинцев. Это историческая правда. Но я здесь сегодня не для выговора, а чтобы помолиться", - отметил президент Польши.

Дуда также попросил представителей украинской власти о создании на Волыни мемориала в честь погибших поляков. По его словам, это нужно, чтобы родственники погибших могли молиться и приносить цветы на место трагедии.

Польско-украинский конфликт 1943-1944 годов

11-12 июля 1943 состоялось массовое нападение на польские села. Польские ученые утверждают, что украинцы атаковали более 100 поселений. Украинские историки считают, что данные значительно завышены. В частности, Владимир Вятрович отмечает, что в Украинской повстанческой армии на тот момент не было столько сил, чтобы совершить такое скоординированное нападение. В то же время, нет исторических документов, подтверждающих масштабы трагедии.

В польских документах речь идет лишь о несколько атакованных польских поселениях. Кроме того, украинские и польские ученые по-разному трактуют причины Волынской трагедии.

Польские ученые утверждают, что украинцы атаковали более 100 польских поселений

Поляки, в частности, Владислав Семашко и Юзеф Туровский считали, что это был спланированный геноцид против польского населения Волыни. Украинские историки отмечают, что это был ответ на антиукраинские действия поляков и уничтожения гражданского населения.

Исследователь Владимир Сергийчук утверждает, что польское сообщество в годы Второй мировой неоднократно провоцировало антиукраинские акции со стороны немецкой администрации. Львовский историк Леонид Зашкильняк считает, что взаимные обвинения поляков и украинцев в пособничестве немецким оккупантам стали причиной эскалации конфликта. По его мнению, решение о зачистке украинских территорий от поляков стало последней каплей, повлекшей взаимные истребления гражданского населения.

Политизированная тема трагедии

Тема Волынской трагедии - одна из самых политизированных в Польше, высказал главный редактор украинского портала в Польше Prostir.pl Игорь Исаев. Он отметил, что речи польского и украинского президентов являются негативным сигналом относительно дальнейших отношений двух стран.

Исаев указал на то, что Дуда значительно приуменьшил количество украинских жертв, ведь в Польском институте национальной памяти говорили о 20-30 тыс. погибших украинцах.

Речи польского и украинского президентов является негативным сигналом относительно дальнейших отношений двух стран

По его словам, мемориал в поселке Сагринь стоял уже 10 лет и ждал открытия.

По договоренности бывшего президента Польши Леха Качиньского и экс-президента Виктора Ющенко, польская и украинская стороны должны были открыть его совместно. Исаев подчеркнул, что еще во времена президентов Александра Квасьневского и Леонида Кучмы существовала традиция относительно общего почтения памяти погибших в украинском-польском конфликте.

По данным украинских СМИ, в этом году украинская сторона предлагала осуществить почтение памяти павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась. В посольстве Украины в Польше сообщили, что встреча президентов Анджея Дуды и Петра Порошенко на 8 июля не запланирована.

Напомним, что посол Польши в Украине Ян Пекло выразил уверенность в том, что Варшава и Киев найдут взаимопонимание в историческом споре о Волынской трагедии.