Каждый четвертый жертвует средства на улицах. Стоит ли бросать деньги в благотворительные ящики

Благотворительные фонды призывают украинцев не жертвовать деньги волонтерам, которые собирают деньги в ящики на улицах и в метро

70% украинцев хотя бы раз в течение года жертвовали средства на благотворительность, из них каждый четвертый - бросал средства в благотворительные ящики, сообщила директор благотворительной организации Украинский форум благотворителей Полина Нюхина. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Средняя сумма пожертвований составила 50 гривен. Одной из причин такого недоверия общества является недостаточная прозрачность фондов и отсутствие отчетности об использованных средствах.

"В законодательстве не написано, какой она должна быть, а просто отчетность. Многие подает эту отчетность, как фотографии чеков или вообще Exel-табличка, опубликованная на странице в Facebook. Второй фактор - недостаточное сотрудничество по борьбе с мошенниками", - рассказала Нюхина.

Нотариально заверенный документ о благотворительности

Благотворительные фонды призывают украинцев не жертвовать средства волонтерам, которые собирают деньги в ящики на улицах и в метро. Директор Благотворительного фонда Крылья надежды во Львове Наталия Липская убеждает: когда вы видите человека с ящиком, который говорит, что у него больной ребенок - это 100% обман.

70% собранных средств из кассы забирают себе организаторы

Родственники больного ребенка не будут собирать на улице средства. Порядочные организации на улице в ящики также средства не собирают, отмечает она.

Большую часть собранных средств, как правило, себе забирают организаторы, а именно 70%. Четверть - сборщику, остальные 5% - тому, кто в этой помощи нуждается.

Наталья Липская также отметила, что человек, который собирает средства на благотворительность, должен иметь при себе нотариально заверенный документ. Это предусмотрено законом о благотворительности. Там должно быть указано - для кого, сколько, где и в какие сроки собираются средства.

Онлайн-мошенники

Быстрым и распространенным способом заработка для мошенников является сбор средств на благотворительность через онлайн ресурсы, то есть перевод средств на банковские карточки, рассказала директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал. Она убеждена, что одним из способов предотвращения мошенничества в благотворительности может стать создание совместных механизмов взаиморегуляции между государством и обществом.

Каждый третий украинец в 2017 году не участвовал в благотворительности вообще

В Украине не ведется статистика по случаям мошенничества во время сбора благотворительных пожертвований, сказал инспектор отдела связей с общественностью управления патрульной полиции в городе Киеве Сергей Багалика.

Однако правоохранительные органы пытаются контролировать ситуацию. В случае подозрения полицейские могут проверить необходимые документы у лиц, которые собирают средства.

Тем гражданам, которые хотят пожертвовать средства, он посоветовал иметь уверенность, что деньги пойдут на целевое применение. По данным Украинского форума благотворителей, каждый третий украинец в прошлом году не принимал участия в благотворительности вообще.