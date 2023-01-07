Электроэнергию в Украине потребляют меньше, чем вчера. Чтобы сохранить баланс, в регионах действуют лимиты 7 января, 11:47 7 января потребление электроэнергии ниже, чем накануне, даже при существенном похолодании (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потребление электроэнергии в Украине по состоянию на 11:00 субботы, 7 января, ниже, чем вчера, даже несмотря на существенное снижение температуры. Однако аварийные отключения возможны.

Об этом заявили в Укрэнерго.

Там объяснили, что в течение дня прогнозируют рост уровня потребления из-за усиления похолодания. Для того, чтобы создать баланс в энергосистеме, до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00.

Видео дня

«Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — отметили в Укрэнерго.

За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак России. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты повредили около 50% украинской энергосистемы. Для восстановления сложных и масштабных повреждений на объектах генерации и магистральных сетей требуются значительные ресурсы и время.