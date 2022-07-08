Обстрел центра Краматорска был произведен ракетой Искандер — ОВА
Оккупанты обстреляли 7 июля центр Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что россияне использовали ракеты Искандер для удара по центру Краматорска 7 июля.
«По состоянию на сейчас 1 человек погиб, 6 человек получили ранения. Это был удар по центру города. Сначала до полета и удара было похоже на авиационную бомбу, но сейчас эксперты буквально полтора часа назад сообщили, что это ракета типа Искандер», — сообщил Кириленко.
Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, отметив, что вражеские войска ведут обстрел всей области.
«В Авдеевке 2 человека погибли. Авдеевка одна из самых горячих точек, которая страдает от обстрелов. Так же Марьинка, Красногоровка, Торецк, Бахмут. Враг бьет по всей гражданской инфраструктуре», — заявил Кириленко.
В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Удар пришелся по центральной части города.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.
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