В Бахмуте россияне обстреляли жилой дом, начался пожар
Пожар в жилом доме в Бахмуте (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)
Вечером в воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области.
Сообщается, что оккупанты попали в жилой дом, в котором начался пожар.
Вечером в воскресенье, 7 августа, также в Виннице, Кропивницком и Умани были слышны звуки взрывов.
По состоянию на утром 7 августа ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.