В Бахмуте россияне обстреляли жилой дом, начался пожар

7 августа, 23:28
Пожар в жилом доме в Бахмуте (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)

Пожар в жилом доме в Бахмуте (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)

Вечером в воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области.

Сообщается, что оккупанты попали в жилой дом, в котором начался пожар.

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Вечером в воскресенье, 7 августа, также в Виннице, Кропивницком и Умани были слышны звуки взрывов.

Видео дня

По состоянию на утром 7 августа ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-5lwwz16RI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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