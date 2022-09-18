64-я бригада, которая совершала зверства в Киевской области, потеряла более 90% личного состава — Генштаб 18 сентября, 12:07 64-я отдельная мотострелковая бригада РФ потеряла более 90% личного состава (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Именно эта бригада причастна к многочисленным зверствам оккупантов в Киевской области в феврале-марте 2022 года.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 18 сентября.

Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

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Бучанская резня. Что известно о зверствах российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1348 тел гражданских погибших от рук оккупантов. Из них 458 тел обнаружили на территории Бучи. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Как установили волонтеры и правоохранителей, в частности зверства в Буче совершали военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, которые базировались в городе. Список бригады публиковало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский диктатор Владимир Путин присвоил 64-й бригаде после зверств в Буче почетное звание «гвардейской», а командир бригады Азатбек Омурбеков получил повышение. Великобритания ввела против Омурбекова санкции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Россия цинично отвергла обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Кремль распространяет пропагандистский тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а "тела специально разложили на улицах городов для создания картинки для СМИ". Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

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