«Личного состава практически не существует». Радио Свобода узнало о судьбе российской 64-й бригады, совершавшей военные преступления в Буче 10 августа, 19:34 В России вывесили стенд с фотографиями убитых в Украине оккупантов из 64-й бригады (Фото:Alexey Astashov / RFE/RL)

От российской 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края, причастной к военным преступлениям в Буче, практически ничего не осталось. Об этом сообщает Радио Свобода в среду, 10 августа.

Журналисты поговорили с автором фото стенда с траурными фотографиями 44 военных из 64-й бригады, которое 7 августа появилось в российской соцсети ВКонтакте, а уже через сутки было удалено. Фото сделал военный медик из Хабаровска Алексей Асташов, он же написал, что на стенде только десятая часть погибших, а личного состава бригады «практически не существует».



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Фото: Alexey Astashov / RFE/RL

В разговоре с Радио Свобода россиянин заявил, что до начала полномасштабного вторжения в составе бригады было 1500 человек и в Украину «поехали все, кроме девчонок, штабных мышей и новобранцев». По его словам, на стенде вывесили фотографии только тех российских оккупантов, которых «посмертно наградили „орденом мужества“». Асташов предположил, что количество погибших исчисляется сотнями.

Радио Свобода пишет, что, если на каждого убитого российского оккупанта приходится около трех с половиной раненых, 64-я бригада должна была потерять более 600 человек личного состава. Еще не менее 100, как утверждает Асташов, отказались участвовать в полномасштабной войне против Украины «после множества ****** [случаев обмана] со стороны командования». Сам Асташов отрицает, что 64-я бригада была в Буче, хотя этот факт установили расследователи и украинские правоохранители.

Журналисты обратили внимание, что одному из оккупантов на стенде с фотографиями погибших — Никите Акимову — Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны за преступления в Буче. Подозрения получили еще девять военных 64-й бригады.



Фото: RFE/RL Graphics

Если верить датам на стенде, половина из 44 военных были убиты в феврале и в марте, до отступления россиян из Киевской области, сказано в расследовании. Затем оставшихся перебросили на Изюмское направление, где оккупанты, судя по тем же датам, продолжили нести потери. Также оккупанты из 64-й бригады побывали в Бородянке, которую Россия практически уничтожила обстрелами. Радио Свобода смогло из открытых источников подтвердить смерть 30 из 44 человек на стенде.

«64-я отдельная мотострелковая бригада — из Дальневосточного военного округа, а там многие части были сильно ослаблены и плохо укомплектованы. Часто они бывали просто уполовинены: например, есть два более-менее укомплектованных личным составом батальона, а остальное — просто несколько офицеров и прапорщиков. Если им приходит дополнительный личный состав, то они должны его принять, обучить, возглавить и пойти с ним в бой. Таким образом, численность личного состава 64-й бригады могла составлять от 2,5 до 2,7 тысячи человек», — сказал журналистам российский военный эксперт Юрий Федоров.



По словам Федорова, в случае больших потерь бригады могут расформировывать, но с 64-й такое вряд ли случится, потому что после военных преступлений в Буче она получила звание «гвардейской».

«Распустить ее — значит признать ответственность этой бригады за преступления в Буче. Поэтому, скорее всего, к оставшемуся офицерскому составу направят новых контрактников и срочников. Могут включить в состав бригады батальон или несколько рот из других бригад, которые, в свою очередь, распускаются», — добавил он.

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) также считают, что номинально 64-я бригада сохранится, а ее остатки на фронте, вероятно, передадут другому подразделению армии страны-террориста РФ.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

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