«Личного состава практически не существует». Радио Свобода узнало о судьбе российской 64-й бригады, совершавшей военные преступления в Буче

10 августа, 19:34
В России вывесили стенд с фотографиями убитых в Украине оккупантов из 64-й бригады (Фото:Alexey Astashov / RFE/RL)

В России вывесили стенд с фотографиями убитых в Украине оккупантов из 64-й бригады (Фото:Alexey Astashov / RFE/RL)

От российской 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края, причастной к военным преступлениям в Буче, практически ничего не осталось. Об этом сообщает Радио Свобода в среду, 10 августа.

Журналисты поговорили с автором фото стенда с траурными фотографиями 44 военных из 64-й бригады, которое 7 августа появилось в российской соцсети ВКонтакте, а уже через сутки было удалено. Фото сделал военный медик из Хабаровска Алексей Асташов, он же написал, что на стенде только десятая часть погибших, а личного состава бригады «практически не существует».

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Alexey Astashov / RFE/RL
Фото: Alexey Astashov / RFE/RL

В разговоре с Радио Свобода россиянин заявил, что до начала полномасштабного вторжения в составе бригады было 1500 человек и в Украину «поехали все, кроме девчонок, штабных мышей и новобранцев». По его словам, на стенде вывесили фотографии только тех российских оккупантов, которых «посмертно наградили „орденом мужества“». Асташов предположил, что количество погибших исчисляется сотнями.

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Радио Свобода пишет, что, если на каждого убитого российского оккупанта приходится около трех с половиной раненых, 64-я бригада должна была потерять более 600 человек личного состава. Еще не менее 100, как утверждает Асташов, отказались участвовать в полномасштабной войне против Украины «после множества ****** [случаев обмана] со стороны командования». Сам Асташов отрицает, что 64-я бригада была в Буче, хотя этот факт установили расследователи и украинские правоохранители.

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Журналисты обратили внимание, что одному из оккупантов на стенде с фотографиями погибших — Никите Акимову — Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны за преступления в Буче. Подозрения получили еще девять военных 64-й бригады.

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RFE/RL Graphics
Фото: RFE/RL Graphics

Если верить датам на стенде, половина из 44 военных были убиты в феврале и в марте, до отступления россиян из Киевской области, сказано в расследовании. Затем оставшихся перебросили на Изюмское направление, где оккупанты, судя по тем же датам, продолжили нести потери. Также оккупанты из 64-й бригады побывали в Бородянке, которую Россия практически уничтожила обстрелами. Радио Свобода смогло из открытых источников подтвердить смерть 30 из 44 человек на стенде.

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«64-я отдельная мотострелковая бригада — из Дальневосточного военного округа, а там многие части были сильно ослаблены и плохо укомплектованы. Часто они бывали просто уполовинены: например, есть два более-менее укомплектованных личным составом батальона, а остальное — просто несколько офицеров и прапорщиков. Если им приходит дополнительный личный состав, то они должны его принять, обучить, возглавить и пойти с ним в бой. Таким образом, численность личного состава 64-й бригады могла составлять от 2,5 до 2,7 тысячи человек», — сказал журналистам российский военный эксперт Юрий Федоров.

По словам Федорова, в случае больших потерь бригады могут расформировывать, но с 64-й такое вряд ли случится, потому что после военных преступлений в Буче она получила звание «гвардейской».

«Распустить ее — значит признать ответственность этой бригады за преступления в Буче. Поэтому, скорее всего, к оставшемуся офицерскому составу направят новых контрактников и срочников. Могут включить в состав бригады батальон или несколько рот из других бригад, которые, в свою очередь, распускаются», — добавил он.

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Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) также считают, что номинально 64-я бригада сохранится, а ее остатки на фронте, вероятно, передадут другому подразделению армии страны-террориста РФ.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Буча Киевская область Радио Свобода Военные преступления РФ Расследование Война России против Украины

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