Бойцы 63 бригады заявили, что обновили свой рекорд и перехватили почти тысячу вражеских в июне

В июне бойцы РЭБ 63 механизированной бригады обновили свой рекорд и перехватили почти тысячу вражеских беспилотников . Об этом сообщили на странице 63 механизированной бригады в Telegram.

«Какое-то паранормальное явление происходит с дронами россиян на Лиманщине. Они массово падают, не долетая до цели», — отметили военные.

В бригаде добавили, что в прошлом месяце они в очередной раз обновили свой рекорд по перехваченным вражеским дронам.

«Почти 1000 штук. К сожалению, это происходит не от хорошей жизни — враг постоянно наращивает количество дронов», — отметили военные.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

По его словам, тенденция по увеличению количества беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, сохраняется.

Воздушные силы ВСУ позже объяснили заявление Игната о вероятности запуска по 1000 дронов за ночь.

«Начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Игнат нигде и никому не заявлял о том, что Россия будет запускать по 1000 дронов за ночь! Еще раз призываем медиа проверять источники и не использовать официальных представителей Воздушных сил с целью хайпа», — говорится в заявлении.