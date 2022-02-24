UA / RU Станция Спасение С первых дней полномасштабного вторжения России столичная подземка функционирует как укрытие во время ракетных ударов. Здесь нашли убежище многие киевляне в самые тяжелые дни февраля и марта. Ко дню столичного метро НВ собрал фотографии о том, как его станции стали вторым домом во время ударов оккупантов. → Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Люди на станции киевского метро Политехнический институт в первый день полномасштабного вторжения России.



24 февраля 2022 год



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti ↓

Люди живут на платформе станции Дорогожичи на седьмой день после полномасштабного вторжения России.



2 марта 2022 год



Фото: Raphael Lafargue / ABACAPRESS.COMNo Use France ↓

Спальные места и импровизированные полочки для еды на станции Дорогожичи.



2 марта 2022 год



Фото: AP Photo / Ефрем Лукацкий ↓

Тария, 21 год, из Донецка, в обустроенной прямо на платформе станции Дорогожичи палатке.



2 марта 2022 год



Фото: Emanuele Satolli/Сontrasto via Reuters ↓

Метро стало пристанищем не только для людей, но и для их животных. На платформе станции Лукьяновская девушка обустроила место и для своей собаки.



8 марта 2022 год



Фото: AP Photo / Vadim Ghirda ↓

Станция Сырец, где на тот момент жители уже более 20 дней скрывались от взрывов. Поезд метро стоит без движения у платформы, а волонтеры по очереди приносят еду в подземку.



18 марта 2022 год



Фото: Herve Lequeux / Hans Lucas via Reuters ↓

Люди спят на полу станции метро Позняки в первые дни марта.



25 марта 2022 год



Фото: Михаил Палинчак/ SOPA Images / Sipa USA ↓

Мальчик позирует для фото с игрушечным автоматом на станции метро Позняки, где он жил вместе с родителями.



22 марта 2022 год



Фото: Михаил Палинчак/ SOPA Images / Sipa USA ↓

Фронтмен рок-группы U2 Боно и украинский военнослужащий, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя поют во время выступления для украинцев на станции метро Майдан Незалежности.



8 мая 2022 год



Фото: REUTERS /Валентин Огиренко ↓

Женщина обустроила временное место на платформе станции Героев Днепра. В этот день Россия нанесла массированный удар по Киеву, в частности, ракеты упали рядом с пешеходным мостом и на детской площадке в центре столицы.



10 октября 2022 год



Фото: Патриция Юшо-Буасье / ABACAPRESS.COM ↓

Люди прячутся на станции метро Почайна во время российских ракетных обстрелов Киева.



11 октября 2022 год



Фото: Вячеслав Ратинский / REUTERS ↓

Люди на платформе станции Минска во время российских ракетных обстрелов Киева.



11 октября 2022 год



Фото: Вячеслав Ратинский / REUTERS ↓

Платформа станции Крещатик, которую во время массированных ракетных ударов России в октябре регулярно использовали в качестве бомбоубежища.



20 октября 2022 год



Фото: AP Photo / Francisco Seco ↓

Люди сидят на эскалаторе станции метро Дружбы народов во время российских ракетных обстрелов.



25 октября 2022 год



Фото: REUTERS / Владислав Мусиенко ↓