Сегодня в Украине отмечают День пехоты 6 мая, 07:45 Украинские военные в окопе на линии фронта в Донецкой области, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Этот праздник был введен указом президента Петра Порошенко 19 апреля 2019 года, его будут отмечать уже в пятый раз.

В указе об учреждении праздника говорится, что это мероприятие направлено на чествование мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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Инициатором установления Дня пехоты было Командование Сухопутных войск ВСУ.

6 мая было выбрано для празднования Дня пехоты, потому что в этот день в 1648 году казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это была первая победная битва национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.

6 мая также отмечается религиозный праздник – День Георгия Победоносца, или Юрия Змееборца – одного из покровителей украинского войска.

