6-летняя девочка, которую мать вернула в Купянск и оставила, получила тяжелое ранение: женщина предстанет перед судом

12 января, 17:33
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Мать, ребенок которой без присмотра получил тяжелые ранения в зоне боевых действий, предстанет перед судом (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

Мать, ребенок которой без присмотра получил тяжелые ранения в зоне боевых действий, предстанет перед судом (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

В суд передали обвинительный акт в отношении 23-летней женщины, которая после обязательной эвакуации вернулась с детьми в зону активных боевых действий и оставила 6-летнюю дочь в Купянске. Во время российского обстрела ребенок получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что женщину с детьми эвакуировали в Харьков, однако через месяц она вернулась в Купянский район.

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Впоследствии, как утверждает прокуратура, мать выехала в областной центр только с младшим сыном, оставив дочь в зоне постоянных обстрелов.

Вечером 7 сентября 2025 года 6-летняя девочка получила тяжелые ранения в результате российской атаки.

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Женщину будут судить по факту злостного невыполнения матерью установленных законом обязанностей по уходу за малолетним ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

25 декабря 2025 года прокуратура сообщила матери о подозрении.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Купянск Харьковская область Война России против Украины

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