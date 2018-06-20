6 лет тюрьмы за повреждение культурного памятника. Повлияет ли повышение штрафов на реальное применение законов

За проведение любых работ, связанных с культурной достопримечательностью, без получения соответствующих разрешений предусмотрен штраф от 85 до 250 тыс. грн.

Лишение свободы и штрафы за ненадлежащее обращение с объектами культурного наследия. Такие законопроекты приняла Верховная Рада. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Один из законопроектов предусматривает повышение штрафов до 250 тыс. грн. за повреждение памятников культурного наследия. Санкции налагаются не только за ущерб памятникам, а также за ненадлежащее обращение с только что выявленными объектами культурного наследия и их частями. Также усиливается уголовное наказание за подобные преступления - отныне виновным грозит до 6 лет заключения.

Что будет предусматривать закон

За проведение любых работ на памятнике или только обнаруженном объекте культурного наследия без получения соответствующих разрешений предусмотрен штраф от 85 до 250 тыс. грн.

До 6 лет лишения свободы грозит за повреждение памяток культуры

Аналогичное наказание грозит за невыполнение требований содержания наследия. За доведение объекта культурного наследия к повреждению или уничтожению накладывается штраф в 4 тыс. грн.

Также предусмотрено до 6 лет лишения свободы с конфискацией объекта. За повреждение или уничтожение памятника местного значения владельцу грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в размере 2,5 тыс. грн. Размещение наружной рекламы, вывесок на памятниках, их территории и в зонах охраны возможно только с разрешения органов государственной власти. В противном случае предусмотрен штраф до 17 тыс. грн. За укрывательство найденных при раскопках предметов, связанных с объектами культурного наследия, предусмотрен штраф до 17 тыс. грн. Такие находки должны передаваться в музеи.

Документ также устанавливает процедуру принудительного выкупа в собственность государства, если владельцы своими действиями способствуют уничтожению памятника или только выявленного объекта культурного наследия.

Также парламент принял закон о сохранении памятников, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Устанавливается принудительная передача в собственность государства, если владелец своими действиями способствует уничтожению памятника

Документ устанавливает требования к проведению любых работ на объектах ЮНЕСКО и на его охранной территории, сообщил глава парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Если размещение рекламы на объектах Всемирного наследия запрещено, то установление рекламы в буферных зонах будет возможным только с разрешения Кабинета Министров.

Княжицкий добавил, что государство получает полномочия утверждать планы управления объектами ЮНЕСКО, а также образовывать органы управления ими. Глава комитета также отметил, что законопроект был принят в первом чтении еще в 2016 году и с этого времени дорабатывался с участием представителей ЮНЕСКО.

"Устанавливается требование о проведении каких-либо работ на объекте ЮНЕСКО и на его охранной территории. Этому должно предшествовать обращение в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, чьи рекомендации обязательны. Формируется наблюдательный совет объекта ЮНЕСКО, который осуществляет мониторинг выполнения плана управления тем объектом. Если план оказывается несовершенным, совет выступает с инициативой о его изменении, согласовывает отчет о состоянии выполнения этого плана и отчет о сохранении объекта", - сообщил Княжицкий.

Будут ли действовать законы на практике

Представитель Народного фронта Игорь Васюник одним из главных нововведений закона о сохранении объектов ЮНЕСКО назвал создание Наблюдательного совета по состоянию сохранения памятников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Органы государственной власти будут решать вопросы размещения наружной рекламы, вывесок на памятниках

Он отметил, что основная идея создания Наблюдательного совета в том, чтобы туда вошли независимые специалисты по памятникоохранной среды, общественные деятели, эксперты, депутаты, которые будут контролировать деятельность органа управления.

"Те, кто в судах все эти годы защищали эти памятники от вандалов, теперь будут иметь право голоса и их мнение обязаны будут учитывать", - подчеркнул Васюник.

Совет будет пересматривать и вносить предложения изменений в план управления, давать рекомендации по организационным, кадровым, проектным и финансовым мерам для сохранения объектов.

По словам экс-начальника управления культуры Львовского горсовета Ирины Магдыш, очень важно, чтобы государство охраняла такие недавно найденные памятники.

Магдыш отметила, что обычно в Украине владельцы памятников остаются безнаказанными и ей неизвестно ни одного случая, когда их привлекали к уголовной ответственности за уничтожение.

"Оно не работает. Если на бумаге будет написано 3, 6, 46 лет, а закон никто не будет применять. По нововыявленным памятникам в Украине, есть масса неисследованных и не занесенных ни в какие реестр памятников культуры и архитектуры", - отметила Магдыш.

Сегодня парламент отправил на доработку проект закона о регулировании деятельности Украинского культурного фонда. Документ предлагал легитимизации взносов международных и иностранных структур как источников формирования средств Фонда.