В Украине отмечают День журналиста: с начала вторжения РФ погибли более 30 сотрудников медиа, мир аплодирует украинским репортерам 6 июня, 07:40 Цей матеріал також доступний українською Один из журналистов (справа) помогает эвакуировать мирных жителей из Ирпеня, 9 марта 2022 года. Фото сделал Макс Левин, позже убитый российскими оккупантами в Киевской области (Фото:REUTERS/Maksim Levin/File Photo)

6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник украинских журналистов и всех, кто работает в сфере медиа.

День журналиста в Украине отмечают с 1994 года, когда был издан соответствующий указ президента Леонида Кравчука. Именно 6 июня 1994 Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

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В этом году профессиональный праздник работников СМИ омрачен войной в Украине и гибелью десятков сотрудников медиа во время боевых действий.

С начала российского вторжения, по данным Национального союза журналистов Украины, оккупанты убили более 30 украинских и иностранных журналистов. Часть из них погибла, защищая Украину в рядах ВСУ, некоторые — во время обстрелов мирных городов, другие были убиты оккупантами в зоне боевых действий во время ежедневной журналистской работы.

Это огромные цифры. По данным Международной федерации журналистов, за весь 2021 год в мире были убито 45 журналистов, из них лишь 6 в Европе.

«Вторжение ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. […]. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации», — подсчитали в МВД Украины еще в начале мая, по случаю Всемирного дня свободы прессы (3 мая).

Кроме того, в списке российских преступлений против СМИ в Украине — убийства и похищения журналистов, обстрелы и захват телевышек, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов. «На захваченных территориях Россия запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые используются для еще большей информационной экспансии, оправдания российского вторжения и разжигания межнациональной розни», — напомнили в МВД. В частности, недавно оккупанты установили несколько передвижных экранов, транслирующих российскую пропаганду, на улицах полностью разрушенного Мариуполя.

В числе журналистов, погибших в Украине с 24 февраля:

Фотограф Максим Левин — известный украинский фотожурналист, сотрудничавший с LB.ua, Reuters, BBC, Associated Press, соавтор ряда документальных проектов. В начале войны одним из первых запечатлел на фото последствия сокрушительных авиаударов по жилым домам в городе Бородянка. Пропал без вести 13 марта, был найден убитым возле села Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. По данным Генпрокуратуры, получил смертельные ранения после двух выстрелов российских военнослужащих. Посмертно награжден орденом За мужество III степени и специальной наградой Премии имени Георгия Гонгадзе — «за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу».

Журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич, погибла 27 апреля в результате ракетных обстрелов Киева: российская ракета попала в ее дом. Гирич была в тот день единственной погибшей в столице. Россия ударила по Киеву в день визита генсека ООН.

Александр Махов — журналист телеканалов Дом и UA, военнослужащий ВСУ, на протяжении многих лет освещал события на фронте и в зоне ООС на телеканалах Украина и Украина 24. Погиб 4 мая 2022 в боях под Изюмом, Харьковская область. Махов родом из Луганской области, после начала российского вторжения ушел на фронт добровольно.

Виктор Дударь — украинский военный журналист из Львовской области, добровольно пошел защищать Украину, погиб в начале марта в боях под Николаевом.

Евгений Сакун — оператор телеканала Live, погиб во время ракетных обстрелов Киева 1 марта, когда РФ ударила по киевской телевышке.

Максим Мединский — украинский журналист и лейтенант ВСУ, погиб в начале мая в зоне боевых действий в Харьковской области. Защищал Украину еще с 2014 года, после 24 февраля 2022-го снова ушел на фронт добровольцем. В последнее время работал в Департаменте коммуникаций Минэнерго.

Александра Кувшинова — украинская продюсер и журналистка-фрилансер, работавшая с репортерами Fox News. Девушку убили 14 марта 2022 года, когда ее автомобиль попал под обстрел в Горенке Киевской области. Тогда же вместе с ней погиб Пьер Закжевский — ирландский фотожурналист с Fox News, и был ранен его коллега, британский журналист Бенджамин Холл, также с телеканала Fox News.

Брент Рено — американский видеожурналист, бывший автор The New York Times, был умышленно убит российскими 13 марта 2022 года на блокпосту в Ирпене в Киевской области.

Оксана Баулина — российская журналистка независимого сайта расследований The Insider, в прошлом редактор Time Out Moscow и активист Фонда борьбы с коррупцией. Эмигрировала в Польшу незадолго до того, как российское правительство назвало организацию экстремистской. Погибла 23 марта в Подольском районе Киева в результате ракетного удара РФ.

Мантас Кведаровичюс — литовский журналист и режиссер-документалист, был захвачен в плен, подвергся пыткам и был расстрелян российскими военными в конце марта — начале апреля в Мариуполе, где снимал документальную хронику, продолжение своего фильма Мариуполис.

Фредерик Леклерк-Имхофф — французский журналист телеканала BFMTV. Погиб 30 мая в Луганской области, снимая репортаж об эвакуации гражданских украинцев из зоны боевых действий. Бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать людей из области и попал под вражеский обстрел.

Международное признание роли украинских журналистов в войне с Россией

В начале мая совет Пулитцеровской премии присудил специальную награду в 2022 году всем украинским журналистам — «за их мужество, стойкость и преданность правдивому освещению событий во время беспощадного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России». При этом было отмечено, что, несмотря на обстрелы, похищение, оккупацию и даже гибель коллег, украинские журналисты усердно пытаются передать точную картину ужасающей реальности, «что делает честь Украине и журналистам всего мира».

Кроме того, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева вместе с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным вошла в перечень 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time.

«Конечно, я бы хотела такого отличия совсем при других условиях. Если бы у меня был выбор, лучше бы этой войны не было — нет никаких сомнений, — рассказала Мусаева Радио НВ. — Когда мне об этом сообщили, с одной стороны, было действительно приятно, потому что это признание работы всех украинских независимых журналистов, мне кажется, и это признание свободы слова как одной из базовых ценностей, которые важны для нашей страны, которые нам помогают сейчас побеждать. А с другой стороны, я вспомнила всех коллег, знакомых, погибших во время этой войны. И, конечно, радоваться этому очень сложно».

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