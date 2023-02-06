Для учеников и студентов Одессы объявили каникулы на два дня из-за проблем со светом

6 февраля, 06:05
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В Одессе проблемы с электричеством (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одессе проблемы с электричеством (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что из-за проблем с электричеством 6 и 7 февраля в учебных заведениях Одессы объявлены каникулы.

"Одесса. В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля", - заявил Братчук.

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Ранее в Кабмине сообщили, что в Одессе и районе после масштабных аварий на объекте энергетической инфраструктуры до 40% потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

4 февраля вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули примерно трети потребителей.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Электроэнергия Электричество Отключения света

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