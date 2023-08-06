Сегодня День Воздушных сил ВСУ. Как украинские летчики героически защищают Украину и готовятся закрыть пробелы ПВО 6 августа, 08:37 Сюжет С 2007 года День Воздушных сил ВСУ отмечается в первое воскресенье августа (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces via Facebook)

6 августа 2023 года Украина уже 17 раз отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

НВ напоминает историю праздника и рассказывает о выдающейся роли украинских летчиков в защите Украины от полномасштабного российского вторжения.

Как появился день Воздушных сил ВСУ

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27 июня 2007 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил ежегодно отмечать первое воскресенье августа как День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Такое решение глава государства мотивировал важным значением этого рода войск «в обеспечении обороноспособности государства».

В то же время, Ющенко отменил указ своего предшественника Леонида Кучмы от 1997 года, согласно которому в Украине ежегодно в первое воскресенье июля отмечали день Войск противовоздушной обороны.

Таким образом в 2023 году Украина отмечает 17-й день Воздушных сил.

Главные факты о Воздушных силах ВСУ

Воздушные силы существуют в составе ВСУ с 2004 года и были созданы путем объединения двух других: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Структурно украинские Воздушные силы состоят из командования, воздушных командований, Харьковского национального университета Воздушных сил, воинских частей и учреждений непосредственного подчинения.

В состав Воздушных сил ВСУ входят разнообразные авиации (бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация) и рода войск (зенитные, ракетные и радиотехнические).

Также в состав Воздушных сил входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск (разведывательные, инженерные, радиационной, химической и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие).

На вооружении украинских Воздушных сил — самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и другие.

Перспектива закрыть небо с помощью F-16

Согласно сообщению президента Украины Владимира Зеленского, после длительных обсуждений и подготовки в этом месяце наконец начнется тренировка украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов F-16 министр обороны Алексей Резников подписал вместе с 11-ю коллегами на июльском саммите в Вильнюсе. Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что учения будут проходить в Румынии и Дании. 18 июля стало известно, что украинские пилоты начнут учения на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть-восемь месяцев.

19 июля Резников заявлял, что, по оптимистическому прогнозу, Украина получит самолеты F-16 в следующем году.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не раз говорил, что F-16 помогут закрыть украинское небо от ракетных обстрелов и даже прогнозировал, что Украина выиграет войну, если получит эти истребители.

Призрак Киева

Еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля, СБУ сообщила об украинском пилоте, которого прозвали «призрак Киева» и который якобы сбил 10 российских самолетов.

История о «призраке Киева» приобрела популярность в соцсетях и вышла за пределы Украины. В частности, в конце апреля газета The Times сообщила, что «призрак Киева» погиб, сбив 40 вражеских самолетов.

По версии издания, им был 29-летний майор Степан Тарабалка.

О гибели Тарабалки 13 марта 2022 года в бою с превосходящими силами оккупантов сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В сообщении говорилось, что летчику было посмертно присвоено звание Героя Украины, и он был удостоен ордена Золотая Звезда. Сколько вражеских самолетов он сбил, не упоминается.

Однако еще 17 марта 2022 года в интервью НВ, отвечая на вопрос, является ли история о «призраке Киева», который сбивает российские самолеты десятками, лишь легендой, на тот момент советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил:

«Мы много сбиваем, и я не думаю, что это один летчик. Это скорее группа таких призраков Киева».

После публикации Times аналогичное заявление сделало Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Герой Украины Степан Тарабалка не «Призрак Киева» и он не сбил 40 самолетов. Призрак Киева — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это, скорее, собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" - заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

27 марта 2022 года на сайте Цензор.НЕТ появилось интервью с «Призраком Киева», имя которого не раскрывается из соображений безопасности. В материале отмечается, что «на его счету — более 22 сбитых вражеских самолетов и крылатых ракет».

«Ну вы знаете об этой примете — если человека при жизни причислили к погибшим, то он долго будет жить. Я в это искренне верю», — комментирует в этом интервью «Призрак Киева» слухи о своей гибели.

14 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал на брифинге о том, что первые две недели войны стали для украинских летчиков самыми тяжелыми. На тот момент российские оккупанты имели преимущество в небе от одного к шести до одного к десяти. Однако сейчас противник боится воздушных столкновений с украинскими Воздушными Силами и пытается избегать ближних боев.

"Киев охраняет 40-я бригада тактической авиации, откуда, собственно, и возник образ Призрака Киева, собирательный образ наших военных летчиков. Тогда они [вместе с 39-й бригадой из Житомирской области] приняли на себя тяжелые удары. Они взяли на себя удар защиты столицы, которая была целью номер один для оккупантов", — сказал он.

Украинские летчики-герои

За время войны стали известны имена ряда украинских летчиков-героев. Многие из них, к сожалению, погибли.

В первый же день войны, 24 февраля 2022 года, погибли майор Дмитрий Коломиец и подполковник Вячеслав Ерко.

Майор Дмитрий Коломиец / Фото: armyinform.com.ua

Майор Коломиец вступил в бой в первые часы войны, когда большинство украинцев о ней еще не подозревали. Он героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чтобы спасти товарищей, понимая, что идет смерть.

28 февраля 2022 года ему посмертно присвоили звание Героя Украины и удостоили ордена Золотая Звезда.

Вячеслав Ерко погиб в бою с вражеской авиацией в Киевской области, во время которого было сбито пять самолетов оккупантов.

Подполковник Вячеслав Ерко / Фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків via Facebook

25 февраля 2022 года погиб подполковник Геннадий Матуляк. В этот день он уничтожил колонну оккупантов под Гостомелем и снова отправился выполнять боевую задачу в район Вышгорода Киевской области, сообщала АрмияInform.

Подполковник Геннадий Матуляк / Фото: armyinform.com.ua

Около семи утра его самолет подбил российский истребитель и Матуляк попытался вывести самолет, поскольку под ним был большой развлекательный комплекс. Когда он собирался катапультироваться, его самолет был подбит во второй раз и вспыхнул. Он упал в лесополосе в нескольких километрах от населенного пункта.

28 февраля 2022 года Геннадию Матуляку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

2 марта 2022 года погиб пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Брынжала. О его последнем бое рассказывал Юрий Игнат на брифинге 14 июня 2022 года.

«Один случай, когда два истребителя МиГ-29 взлетели на перехват, казалось, четырех высокотехнологичных российских истребителей-бомбардировщиков. Когда они разошлись, их стало 12. Было четыре точки — 12 самолетов. Но наши пилоты не изменили курс, пошли в бой прямо на них. В результате этого воздушного боя мы потеряли пилота Александра Брынжалу, он героически погиб. Второй пилот выполнил задание и вернулся на базу. Оккупанты потеряли в том бою три своих дорогих высокотехнологичных самолета», — сказал спикер Воздушных сил.

2 апреля Брынжале посмертно было присвоено звание Героя Украины.

26-летний капитан Егор Середюк погиб 15 апреля 2022 года. С начала войны он успел совершить более 25 боевых вылетов, иногда по несколько в день. На момент гибели Середюка его дочери было всего восемь месяцев.

Капитан Егор Середюк с женой Татьяной / Фото: armyinform.com.ua

20 апреля 2022 года ему посмертно присвоили звание Героя Украины, а незадолго до гибели — 22 марта 2022 года Середюка наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

26 июня 2022 года в небе над Черным морем во время выполнения задания в воздушном бою с российскими оккупантами погиб военный летчик, 61-летний полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным Дед, который возглавлял 40-ю бригаду тактической авиации ВС ВСУ, летчики которой стали прототипом «Призраков Киева».

Полковник Михаил Матюшенко / Фото: Anatolii Fedoruk - Mayor of Bucha via Facebook

Тело Матюшенко удалось найти и похоронить только в начале октября 2022 года.

17 июня 2022 года летчик Антон Листопад был награжден орденом За мужество III степени. Он был пилотом высочайшего класса, в 2019 году признан лучшим летчиком Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Участвовал в боевых действиях с первого дня полномасштабного вторжения армии РФ 24 февраля.

Летчик Антон Листопад / Фото: ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради via Facebook

Меньше чем через месяц после получения ордена — 8 августа 2022 года 30-летний Листопад погиб. Посмертно он был награжден медалью За воинскую службу Украине.

8 декабря 2022 года было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда пилоту Воздушных сил ВСУ Вадиму Ворошилову с позывным Karaya.

Пилот Вадим Ворошилов с позывным / Фото: Роман Пашковський / instagram.com/pashkovich

В октябре 2022 года он отвел от Винницы неисправный самолет, а сам успешно катапультировался.

27 января 2023 года в Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой Данил Мурашко. Он был подбит вражеским истребителем во время выполнения боевого задания.

«Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий», — рассказали в бригаде. В связи с этим боец потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя.

8 июля Мурашко посмертно было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

28 марта 2023 года погиб один из самых опытных украинских пилотов Денис Кирилюк, который только за время полномасштабного вторжения совершил 70 вылетов на уничтожение врага.

Денис Кирилюк с орденом За мужество / Фото: Валентин Панчук

Он имел звание майора, был одновременно штурманом авиационной эскадрильи и заместителем ее командира. Кирилюк погиб в ночь на 28 марта во время выполнения нового боевого задания. В эту ночь Россия массово атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed 136/131, однако в бригаде не уточнили обстоятельства гибели пилота.

2 августа 2022 года Владимир Зеленский своим указом наградил Дениса Кирилюка орденом За мужество III степени.

13 мая 2023 года украинский военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, установив рекорд среди летчиков Воздушных сил.

Летчик Ростислав Лазаренко / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Подполковник Лазаренко одним из первых получил Крест боевых заслуг. Он также награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней и орденом За мужество III степени.