Львов стал первым городом Украины, в котором запустили пилотную 5G-связь . Следующими будут Харьков и Бородянка Киевской области, сообщил в понедельник, 12 января, глава Минцифры Михаил Федоров.

«Сегодня в центре Львова запустили пилот 5G. Основное преимущество этой технологии — скорость передачи данных — около 500 Мбит/с на абонента», — написал Федоров.

По его словам, Львов становится «технологической лабораторией», которая поможет отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. В городе сейчас построено 20+ базовых станций 5G, отметил Федоров.

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После согласования с Генеральным штабом ВСУ и успешного испытания технологии проект переходит к масштабированию. Уже в январе сеть 5G начнет работать в Бородянке, в феврале — в Харькове, а затем ее планируют запустить и в других городах Украины.

В Минцифры отмечают, что развитие электронных коммуникаций является одним из ключевых направлений работы с момента создания ведомства. Полноценный запуск технологии был запланирован еще на 2022 год, однако из-за начала полномасштабной войны реализацию пришлось отсрочить из соображений безопасности.

Ранее Федоров отмечал, что 5G работает на определенных частотах, поэтому должна быть определенная совместимость с военными самолетами, радарами и другими средствами радиоэлектронной борьбы.

14 августа Кабинет министров включил вместе со Львовом Харьков и Бородянку в перечень городов, в которых проведут тестирование 5G-связи. Города из-за обстрелов подверглись значительным разрушениям, при этом важно испытать эту технологию в сложных обстоятельствах. К 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности как 4G.