59-ю штурмовую бригаду возвращают из СБС в Сухопутные войска — СМИ

26 октября, 15:29
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Бойцы 59-й ОШБр беспилотных систем ВСУ (Фото: 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка / Facebook)

Бойцы 59-й ОШБр беспилотных систем ВСУ (Фото: 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка / Facebook)

59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем ВСУ имени Якова Гандзюка возвращают в состав Сухопутных войск.

Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны.

59-я ОШБр входила в состав Сухопутных войск до конца 2024 года. Когда бывший командир этого подразделения Вадим Сухаревский возглавил недавно созданные Силы беспилотных систем, бригаду переформировали и передали в их состав.

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Почти два года 59-я ОШБр оставалась единственной пехотной бригадой с собственным участком фронта в составе СБС. Один из собеседников журналистов пояснил, что возвращение бригады в Сухопутные войска устраняет эту коллизию.

Источники сообщили, что подразделение войдет в состав 9-го армейского корпуса, который держит оборону на Покровском направлении. 59-я ОШБр также находится в этой полосе и пребывает в оперативном подчинении 9-го корпуса; соответственно, теперь она перейдет в его штатное подчинение.

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Издание отмечает, что 9-й корпус на данный момент остается без постоянного руководителя после того, как главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый снял с этой должности бригадного генерала Александра Тарнавского.

Обязанности командира корпуса временно исполняет Максим Марченко — экс-глава Одесской ОВА и бывший командир тактической группировки войск Покровск.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сухопутные войска Силы беспилотных систем 59 бригада

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