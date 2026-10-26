59-ю штурмовую бригаду возвращают из СБС в Сухопутные войска — СМИ
Бойцы 59-й ОШБр беспилотных систем ВСУ (Фото: 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка / Facebook)
59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем ВСУ имени Якова Гандзюка возвращают в состав Сухопутных войск.
Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны.
59-я ОШБр входила в состав Сухопутных войск до конца 2024 года. Когда бывший командир этого подразделения Вадим Сухаревский возглавил недавно созданные Силы беспилотных систем, бригаду переформировали и передали в их состав.
Почти два года 59-я ОШБр оставалась единственной пехотной бригадой с собственным участком фронта в составе СБС. Один из собеседников журналистов пояснил, что возвращение бригады в Сухопутные войска устраняет эту коллизию.
Источники сообщили, что подразделение войдет в состав 9-го армейского корпуса, который держит оборону на Покровском направлении. 59-я ОШБр также находится в этой полосе и пребывает в оперативном подчинении 9-го корпуса; соответственно, теперь она перейдет в его штатное подчинение.
Издание отмечает, что 9-й корпус на данный момент остается без постоянного руководителя после того, как главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый снял с этой должности бригадного генерала Александра Тарнавского.
Обязанности командира корпуса временно исполняет Максим Марченко — экс-глава Одесской ОВА и бывший командир тактической группировки войск Покровск.