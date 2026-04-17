Правоохранители задержали заместителя командира 58 ОМПБр: СМИ узнали вероятную причину

Правоохранители задержали заместителя командира 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского. Командование подразделения заявило, что полностью поддерживает досудебное расследование и всячески способствует его проведению.

Об этом сообщила пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады в пятницу, 17 апреля.

«В связи с распространением информации о задержании заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сообщаем следующее. Командование бригады полностью поддерживает и всячески способствует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

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Бригада также напомнила о принципе действия презумпции невиновности и отметила, что окончательные выводы о виновности лица возможны только после завершения следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда.

58 ОМПБр добавила, что продолжает надежно удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении и добросовестно выполняет поставленные боевые (специальные) задачи.

Подразделение не называет имени задержанного. Однако, по данным источников Украинской правды, речь идет о подполковнике Максиме Бобровском. Дело же, как отмечают журналисты, касается вероятного вымогательства взятки за перевод из одной воинской части в другую.

В командовании Сухопутных войск ответили УП, что не могут разглашать данные следствия. Но там заверили, что способствуют расследованию и посоветовали дождаться решения суда.