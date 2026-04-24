Задержание заместителя командира 58 ОМБр. Военная служба правопорядка завершает расследование злоупотреблений в бригаде

Военная служба правопорядка в ВСУ завершает проведение расследования относительно возможных правонарушений и злоупотреблений в 58 отдельной мотопехотной бригаде .

В ведомстве отметили, что внимательно отслеживают все сигналы и реагируют на сообщения, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства или прав военнослужащих.

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«В соответствии с принятыми управленческими решениями Главнокомандующего ВС Украины завершается проведение расследования по ситуации, которая сложилась в соединении», — говорится в заявлении.

В Военной службе правопорядка заверили, что в случае подтверждения фактов виновные лица понесут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Украины.

«Следует отметить, что большинство фактов, упомянутых в соцсетях, уже находились в поле зрения правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

По отдельным материалам рассматривается вопрос об открытии уголовных производств, добавили в Военной службе правопорядка.

17 апреля стало известно, что правоохранители задержали заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады Максима Бобровского. Командование подразделения заявило, что полностью поддерживает досудебное расследование и всячески способствует его проведению.

По данным следствия, 1 марта заместитель командира высказал требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.

16 апреля во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов он был задержан.

Его действия квалифицировали как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.