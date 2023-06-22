«Дорога в последний путь». ВСУ нашли пояснительные записки оккупантов из 58-й армии, которые отказались идти в наступление — фото 22 июня, 16:42 Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком в освобожденном Сторожевом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины на Запорожском направлении нашли «объяснительные» российских оккупантов, которые отказались выполнять приказ о наступлении.

Как сообщает Радио Свобода, заявления, датированные 18 января 2023 года, нашли на освобожденных во время контрнаступления украинских территориях.



Оккупанты писали, что отказываются выполнять приказ командования 58-й общевойсковой армии южного военного округа страны-террориста из-за якобы моральной и психологической неустойчивости, отсутствия боевого опыта, называли наступление «дорогой в последний путь» и писали, что они «осознают, что погибнут».



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Инфографика: Marian Kushnir/Radio Svoboda

Инфографика: Marian Kushnir/Radio Svoboda

Инфографика: Marian Kushnir/Radio Svoboda

Инфографика: Marian Kushnir/ Radio Svoboda

В мае 2022 года СБУ публиковала перехват разговора российских оккупантов, которые обсуждали значительные потери в 58-й армии, от которой «практически ничего не осталось».

