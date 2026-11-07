Игорь Михайленко с позывным Черкас, командир 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени князя Владимира Мономаха, в интервью Radio NV рассказал, что на момент, когда он возглавил бригаду весной 2026 года, в ней фиксировалось до 380 случаев СЗЧ в месяц.

Журналист и военный обозреватель Василий Пехньо в беседе с Михайленко сослался на данные других военных из Третьего корпуса, которые «говорили, что 53-я бригада сейчас вышла на лидирующие показатели по возвращению людей из СЗЧ, или по отсутствию оттока людей в СЗЧ».

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В ответ на просьбу прокомментировать, как удалось этого добиться, комбриг обратил внимание на «дельту выхода из бригады и входа в бригаду».

«И, соответственно, мы сократили количество. На момент прихода нашей команды в бригаду это было около 360−380 человек в СЗЧ в месяц. Это огромный отток. Вместе с тем мы набираем огромное количество людей — и по рекрутингу, и по возвращению из СЗЧ мы заняли второе место среди всех Сил обороны», — отметил он.

По словам Михайленко, который назвал эти данные показательными, в бригаде удалось проделать «очень большую работу с личным составом и командным составом».

«Если человек не может довести задачу бойцу, то это проблема не бойца, что он не может выполнить задачу. И его страхи сегодня очень больше. Попадая на поле боя, он должен бороться против воздушного противника, против противника на поле боя, против, возможно, инфильтрированного в прямом контакте, против минирования, которое происходит постоянно, против поражения артиллерией. То есть слишком много вызовов на поле боя для бойца», — напомнил комбриг.

В то же время, по его убеждению, если бойца адекватно и полноценно подготовить, а также адекватно, полноценно и понятно поставить перед ним задачу и поддерживать его на протяжении выполнения этой задачи, «то есть большой шанс, что человек выполнит её на 100%, и жизнь и здоровье будут сохранены».

«Если к человеку относятся, как к расходнику… Один из принципов, который я основал, грубо говоря, это адекватное отношение к военнослужащему низового уровня, вместо того чтобы называть его одноразками, что было распространено в этой бригаде до нам, или карандашами. Мы относимся к военнослужащему в обязательном порядке с уважением. Это почетная миссия — выполнять эту задачу по обороне Украины», — резюмировал Михайленко.