Выплаты 5 тысяч для ВПЛ: кто может получить помощь после расширения списка 10 июля, 16:14 Затопление в Херсоне в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В правительстве расширили список граждан пострадавших от подтопления, которые могут оформить единовременное пособие в сумме 5000 гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В список вошли и получатели помощи для ВПЛ

Пострадавшим от подтопления из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС государство выплачивает денежную помощь в размере 5 000 гривен.

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Ранее ее не имели права получать граждане, которые по состоянию на 5 июня 2023 года были зарегистрированы как получатели помощи на проживание для ВПЛ. Правительство отменило эту норму и расширило перечень получателей единовременной выплаты.

«Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению», — говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, пострадавшие от подтопления получают одноразовую денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН.

Куда следует обращаться за помощью

Напомним, что все управления социальной защиты населения в Украине обязаны принимать заявления на денежную помощь от пострадавших из-за подтопления.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.

Какие документы следует подавать

Заявления нужно подавать не позднее 31 августа 2023 года. Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

В случае утери документов можно подать их копии.