50 оттенков Львова. Столица Западной Украины в сознании иностранцев теперь ассоциируется с доступным и дешевым сексом

Секс-туризму способствуют сговорчивые красавицы, недорогие рестораны и лоукостеры

За те пять минут, что киевлянка Виктория Берещак пила кофе в центре Львова, к ней трижды подходили иностранцы с предложением провести вместе уикенд. На девушке было минимум косметики и совсем не броская одежда, но гостей столицы Западной Украины, целенаправленно приезжающих сюда в секс-туры, это не останавливало.

“Хороший ужин в дорогом ресторане, пара коктейлей, цветы, комплименты — все очень просто”,— делится с НВ правилами успешного знакомства с украинкой уроженец Турции, 28‑летний Мустафа, который регулярно приезжает отдыхать во Львов.

Город, известный чопорностью и отменной кухней, в последние годы приобретает новую славу — сексуальную. В поисках быстрой и недорогой любви сюда едут целыми компаниями туристы из Польши, Беларуси, Турции, Германии и даже США.

По данным Центра развития туризма, в 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов, тогда как в 2015‑м — 2 млн. Сколько из них искали в сердце галицкого края возможности реализовать свои эротические фантазии, а сколько приехали ради архитектурных красот, оценить нелегко. Тем более что нередко заезжие иностранцы совмещают приятное с полезным. Хотя жители Львова полагают: теперь из всех приезжих примерно половина — это секс-туристы.

На их выбор в львовском ассортименте — профессиональные жрицы любви, работающие в одиночку или через сутенеров, а также юные девы, мечтающие о счастливом браке с иностранцем и готовые ради этого стать “невестой на ночь”.

Бурно развившаяся в последние годы туристическая инфраструктура города с люксовыми отелями, клубами и ресторанами создает идеальные условия и для торговли телом. Благоприятствуют развитию секс-индустрии также географическое положение, безвизовый режим с Украиной, растущее разнообразие авиарейсов во Львов из многих стран мира, в том числе от бюджетных компаний.

Впрочем, многие львовяне одним из главных двигателей роста секс-туризма считают экономику, то есть низкие цены на любовь от украинских красоток. По наблюдениям Андрея Худо, львовского ресторатора, сооснователя Холдинга эмоций !FEST, поток секс-туристов пошел после последней девальвации гривни, когда отдых в Украине стал доступным даже для иностранцев скромного достатка.

“За нашими женщинами приезжают чаще, чем за украинским историко-архитектурным достоянием, курортами и борщом с салом”,— с горечью констатирует Анна Романова, председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Верховной рады.

ПРЯМЫМ РЕЙСОМ: С января нынешнего года во Львов ежедневно летает несколько рейсов из Турции. Почти каждый десятый турист Львова — гость с противоположного берега Черного моря

Эротические выкрутасы

32-летний Берк, диджитал-маркетолог, живущий на два города — Стамбул и Бостон, собирается во Львов с друзьями в августе и уже сейчас подыскивает на это время тамошних подружек. В соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации Берк внимательно изучает предложения в Тиндере, популярном приложении для романтических знакомств. Он был во Львове уже трижды и хорошо знает, чем там заняться, кроме как рассматривать старые храмы.

Сервисы знакомств, подобные Тиндеру, а также социальные сети — основной способ поиска подруги на уикенд для гостей Львова. Найдя подходящую пару, многие не усложняют себе жизнь легендами о цели поездки, а сразу заявляют: ищут секс. Здесь же договариваются о цене, не стесняясь торговаться.

“Ты не стоишь $ 200, только $ 40”,— вспоминает львовянка Мирослава слова турецкого ухажера, с которым переписывалась в Тиндере. Такое поведение секс-туристов объясняется не столько их прижимистостью, сколько знанием местного рынка, где $ 1 тыс.— максимальная такса за час работы девушки по вызову. Как правило, такие деньги берут шикарные красотки из эскорт-агентств. Средняя же стоимость часа любви — $ 40. Лишь немногим дешевле, чем в Германии и Нидерландах ($ 50), существенно дешевле, чем в Италии и Великобритании — от $ 100, и на порядок ниже, чем в США,— от $ 400.

“В ночных клубах девушки [стриптизерши] всегда выбирают не наших, а иностранцев, потому что украинец даст ей 50 грн [чаевых], а иностранец — 500 грн”,— со знанием дела объясняет Тарас Ильчишин, замначальника львовского управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

По его словам, во Львове среди работниц секс-индустрии почти нет местных девушек, в основном здесь работают жительницы Харьковской, Киевской, Запорожской областей и Киева. Тогда как львовянки отправляются трудиться на ниву интим-услуг в другие города.

Причем редко кто из залетных ночных бабочек задерживается во Львове дольше, чем на месяц: приехали, поработали и уехали. В полиции называют это постоянной ротацией кадров, которой способствует так называемое сарафанное радио. “Приезжает одна девочка, видит, что заработок есть,— перезванивает подруге”,— описывает схему Ильчишин.

Чаще всего бордельный бизнес прячется за вывесками салонов эротического массажа и ночных клубов. Львовянин Олег Радик показывает НВ одно из таких мест на улице Братьев Рогатинцев. Это мужской клуб с красноречивым названием Red Horse, сайт которого обещает “доведение до релаксации методом стимуляции эрогенных зон, нежными прикосновениями, ухоженными телами”.

Окна клуба, расположившегося на первом этаже старинного жилого дома, затемнены. Прайс включает несколько видов эротического массажа и БДСМ-практик, а фотографии массажисток представлены в полуобнаженном виде с указанием их роста, веса, цвета волос и размера груди. Есть возможность вызвать массажистку на дом. Такая услуга обойдется минимум в 2,4 тыс. грн за два часа.

Подобных заведений во Львове — десятки, и их деятельность, как уверяет Ильчишин, находится под контролем полиции, которая регулярно засылает туда своих агентов. Те, по словам полицейского, чаще всего не находят в действиях массажисток ничего криминального. “Ты приходишь [в салон], девушка раздевается догола, делает массаж, но привлечь к административной ответственности за это нельзя, это — эротика,— со знанием дела объясняет Ильчишин.— А что, турист не может приехать посмотреть на голую женщину? Ему же интересно”.

Бармен Андрей, который работает в одном из ночных клубов Львова, рассказывает, что в его заведении клиент обычно заказывает частный танец, а потом, если девушка понравилась, пара может за отдельную плату продолжить знакомство уже в апартаментах. Многие львовские отели выжили в кризис только благодаря секс-туристам, поэтому если не поощряют, то и никак не препятствуют работе девушек по вызову.

“Девушка может прийти [к клиенту] в любой отель,— утверждает Ильчишин.— Администрация только проверяет наличие документов, чтобы избежать краж”.

Все проститутки Львова у полиции на карандаше, однако та не слишком озабочена их деятельностью. В прошлом году было составлено 40 протоколов за проституцию, в этом году за первые четыре месяца года — 25.

Ильчишин признает: эти протоколы — мера малоэффективная. “У нас есть такие, которые привлекались в течение года несколько раз, но они все равно продолжают этим заниматься: мол, я ничего другого не умею”,— добавляет он.

ЯЗЫКОМ ЦИФР: В 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов. Жители города утверждают, что часть из них приезжают ради дешевых и доступных услуг интимного характера

Из Стамбула — с любовью

Особенным спросом украинки пользуются у секс-туристов из Турции, откуда с января нынешнего года во Львов ежедневно летают по несколько рейсов. По статистике, почти каждый десятый турист Львова — гость с противоположного берега Черного моря. В среднем он останавливается в городе на пять дней и тратит по € 111 в день. Для сравнения: гости из Беларуси проводят во Львове до трех дней и тратят не больше € 30. Литовцы приезжают на четыре дня и тратят около € 75 в день.

Романова, ссылаясь на одного из крупнейших туроператоров Турции, говорит, что 80% путешественников, едущих в Украину из этой страны, являются секс-туристами. По ее словам, в Турции даже появились агентства, которые предлагают “поездки за украинскими девушками” на уикенд под прикрытием участия в симпозиуме или научной конференции. Хотя Турция — страна светская, а проституция легализована, роль традиций там весьма значима и секс до брака общественно порицаем.

При этом создание семьи в Турции возможно только при личной реализованности, самостоятельности, зрелости и сопряжено с большими денежными затратами на свадьбу. Поэтому тур “за Наташами” представляется отличной идеей для турков многих социальных групп.

Елена Голышева, руководитель Центра туристической информации Львова, говорит, что представители Турции, обращаясь в центр за помощью, как правило, задают один и тот же вопрос: где тут хороший ночной клуб, где отдыхает много красивых девушек? А самая простая фраза о туризме в Украине или просто два слова — Ukraine и Travel, вбитые в поисковик Google, в первую очередь выдают ссылки на агентства, предлагающие интим, а отнюдь не на музеи и памятники архитектуры, подчеркивает Романова. Найти в Украине девушку для интим-досуга настолько просто, что многие иностранцы даже не подозревают, что продажная любовь здесь вне закона.

Люди, зная, что тот или иной город — бордельный, перестают туда ездить по другим вопросам, и он высыхает

Марк Зархин,

ресторатор

Причем украинок иностранные секс-туристы выделяют за особые внешние данные. Блогер из Новой Зеландии, который пишет под псевдонимом Thai Lover на собственном сайте Stickman, делится впечатлениями о своих сексуальных приключениях в разных странах. Вспоминает он и Львов, где побывал в 2011 году.

“Я вышел на площадь перед Гранд Отелем, остановился и остолбенел: вокруг были они, настолько прекрасные, что я не мог в это поверить,— пишет Thai Lover.— Это были девушки с внешностью супермоделей, а одеты они были так сексапильно, как только можно себе представить. Проблема заключалась в том, что ни одна из них не была проституткой, они просто так одеваются”.

Американские эксперты, которые помогали разрабатывать туристическую концепцию развития Львова, предупреждали о том, что как только начнет развиваться туризм, среди гостей города появятся и те, кто приехал сюда за интимом. Подобный путь проходили многие города, делавшие ставку на туризм. Каждый год, по данным Всемирной организации туризма, 3 млн человек совершают поездки с целью получения сексуальных услуг, а оборот индустрии оценивается в сумму до $ 100 млрд.

Причем обычно секс-туризм развивается в бедных странах, куда с соответствующими целями ездят богатые туристы. Так, эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке Бразилию, в Азии — Таиланд, в Европе — Украину.

Популярное итальянское издание La Repubblica посвящает целую статью сексуальным маршрутам мира. И рядом с Таиландом, Бразилией, Камбоджей, Кубой, Бангладеш, Колумбией и Болгарией здесь упоминается Украина.

Причем до последнего времени городами, где традиционно процветал секс-туризм, считались Одесса, Киев и Харьков. Львов влился в их ряды недавно, хотя до Второй мировой войны это был сервисный город с отелями, ресторанами, казино и борделями.

“Это был европейский Лас-Вегас”,— говорит ресторатор Худо. С развитием курортной инфраструктуры город снова возвращается к довоенной структуре экономики, и этот факт вызывает у львовян опасения.

Марк Зархин, создатель трех десятков популярных ресторанов и крупнейшей отечественной сети быстрого питания Celentano, с грустью наблюдает наплыв секс-туристов в свой город. “Люди, зная, что тот или иной город — бордельный, перестают туда ездить по другим вопросам, и он высыхает, даже несмотря на то, что эти туристы оставляют много денег”,— рассуждает ресторатор.

Учитывая, что этот вид туризма сложился стихийно, да и украинки сами не против знакомиться с иностранцами, то бороться с такими поездками бессмысленно, уверена Романова. По ее мнению, задача властей и представителей отечественной туриндустрии — сделать так, чтобы туристическая Украина ассоциировалась не только с “краем женщин”, но и с историко-архитектурными ценностями, природными ресурсами, гастрономией и культурой.

“Пока [в Украине] будут красивые девушки, и у них не будет денег, это явление не остановить,— в свою очередь считает Радик.— И красота городов тут ни при чем”.

РАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ: Иностранцы во Львове не упускают возможности знакомиться с местными красавицами

Материал опубликован в журнале Новое Время №19 от 24 мая 2018 года