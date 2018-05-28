50 оттенков Львова. Столица Западной Украины становится магнитом для секс-туризма

Почти каждый десятый турист Львова - гость из Турции

Столица Западной Украины - Львов - в сознании многих иностранцев теперь ассоциируется с доступным и дешевым сексом. Секс-туризму способствуют сговорчивые красавицы, недорогие рестораны и лоукостеры, пишет журнал Новое Время.

Дешево и красиво

За те пять минут, что киевлянка Виктория Берещак пила кофе в центре Львова, к ней трижды подходили иностранцы с предложением провести вместе уикенд. На девушке было минимум косметики и совсем не броская одежда, но гостей столицы Западной Украины, целенаправленно приезжающих сюда в секс-туры, это не останавливало.

Хороший ужин в дорогом ресторане, пара коктейлей, цветы, комплименты - все очень просто

"Хороший ужин в дорогом ресторане, пара коктейлей, цветы, комплименты - все очень просто", - делится с НВ правилами успешного знакомства с украинкой уроженец Турции, 28‑летний Мустафа, который регулярно приезжает отдыхать во Львов.

Город, известный чопорностью и отменной кухней, в последние годы приобретает новую славу - сексуальную. В поисках быстрой и недорогой любви сюда едут целыми компаниями туристы из Польши, Беларуси, Турции, Германии и даже США.

По данным Центра развития туризма, в 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов, тогда как в 2015‑м - 2 млн. Сколько из них искали в сердце галицкого края возможности реализовать свои эротические фантазии, а сколько приехали ради архитектурных красот, оценить нелегко. Тем более что нередко заезжие иностранцы совмещают приятное с полезным.

Бурно развившаяся в последние годы туристическая инфраструктура города с люксовыми отелями, клубами и ресторанами создает идеальные условия и для торговли телом. Благоприятствуют развитию секс-индустрии также географическое положение, безвизовый режим с Украиной, растущее разнообразие авиарейсов во Львов из многих стран мира, в том числе от бюджетных компаний.

Иностранцы во Львове не упускают возможности знакомиться с местными красавицами / Фото Александра Медведева / НВ

“За нашими женщинами приезжают чаще, чем за украинским историко-архитектурным достоянием, курортами и борщом с салом”, - с горечью констатирует Анна Романова, председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Верховной рады.

Не храмами едиными

32‑летний Берк, диджитал-маркетолог, живущий на два города - Стамбул и Бостон, собирается во Львов с друзьями в августе и уже сейчас подыскивает на это время тамошних подружек. В соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации Берк внимательно изучает предложения в Тиндере, популярном приложении для романтических знакомств. Он был во Львове уже трижды и хорошо знает, чем там заняться, кроме как рассматривать старые храмы.

Сервисы знакомств, подобные Тиндеру, а также социальные сети - основной способ поиска подруги на уикенд для гостей Львова. Найдя подходящую пару, многие не усложняют себе жизнь легендами о цели поездки, а сразу заявляют: ищут секс. Здесь же договариваются о цене, не стесняясь торговаться.

Чаще всего бордельный бизнес прячется за вывесками салонов эротического массажа и ночных клубов. Львовянин Олег Радик показывает НВ одно из таких мест на улице Братьев Рогатинцев. Это мужской клуб с красноречивым названием Red Horse, сайт которого обещает “доведение до релаксации методом стимуляции эрогенных зон, нежными прикосновениями, ухоженными телами”.

“В ночных клубах девушки [стриптизерши] всегда выбирают не наших, а иностранцев, потому что украинец даст ей 50 грн [чаевых], а иностранец - 500 грн”, - со знанием дела объясняет Тарас Ильчишин, замначальника львовского управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

В 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов / Фото Александра Медведева / НВ

Бармен Андрей, который работает в одном из ночных клубов Львова, рассказывает, что в его заведении клиент обычно заказывает частный танец, а потом, если девушка понравилась, пара может за отдельную плату продолжить знакомство уже в апартаментах. Многие львовские отели выжили в кризис только благодаря секс-туристам, поэтому если не поощряют, то и никак не препятствуют работе девушек по вызову.

“Девушка может прийти [к клиенту] в любой отель, - утверждает Ильчишин. - Администрация только проверяет наличие документов, чтобы избежать краж”.

Все проститутки Львова у полиции на карандаше, однако та не слишком озабочена их деятельностью. В прошлом году было составлено 40 протоколов за проституцию, в этом году за первые четыре месяца года - 25.

Из Стамбула - с любовью

Особенным спросом украинки пользуются у секс-туристов из Турции, откуда с января нынешнего года во Львов ежедневно летают по несколько рейсов. По статистике, почти каждый десятый турист Львова - гость с противоположного берега Черного моря. В среднем он останавливается в городе на пять дней и тратит по € 111 в день. Для сравнения: гости из Беларуси проводят во Львове до трех дней и тратят не больше € 30. Литовцы приезжают на четыре дня и тратят около € 75 в день.

Найти в Украине девушку для интим-досуга настолько просто, что многие иностранцы не подозревают, что продажная любовь здесь вне закона

Елена Голышева, руководитель Центра туристической информации Львова, говорит, что представители Турции, обращаясь в центр за помощью, как правило, задают один и тот же вопрос: где тут хороший ночной клуб, где отдыхает много красивых девушек? А самая простая фраза о туризме в Украине или просто два слова - Ukraine и Travel, вбитые в поисковик Google, в первую очередь выдают ссылки на агентства, предлагающие интим, а отнюдь не на музеи и памятники архитектуры, подчеркивает Романова. Найти в Украине девушку для интим-досуга настолько просто, что многие иностранцы даже не подозревают, что продажная любовь здесь вне закона.

Американские эксперты, которые помогали разрабатывать туристическую концепцию развития Львова, предупреждали о том, что как только начнет развиваться туризм, среди гостей города появятся и те, кто приехал сюда за интимом. Подобный путь проходили многие города, делавшие ставку на туризм. Каждый год, по данным Всемирной организации туризма, 3 млн человек совершают поездки с целью получения сексуальных услуг, а оборот индустрии оценивается в сумму до $ 100 млрд.

Причем обычно секс-туризм развивается в бедных странах, куда с соответствующими целями ездят богатые туристы. Так, эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину.

Учитывая, что этот вид туризма сложился стихийно, да и украинки сами не против знакомиться с иностранцами, то бороться с такими поездками бессмысл енно, уверена Романова. По ее мнению, задача властей и представителей отечественной туриндустрии - сделать так, чтобы туристическая Украина ассоциировалась не только с “краем женщин”, но и с историко-архитектурными ценностями, природными ресурсами, гастрономией и культурой.

“Пока [в Украине] будут красивые девушки, и у них не будет денег, это явление не остановить, - в свою очередь считает Радик. - И красота городов тут ни при чем”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года