Кто получит 5 тысяч гривен. Правительство упростило условия выплат для пострадавших от подтопления 16 июля, 08:15 Эвакуация населения Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

В правительстве расширили список граждан пострадавших от подтопления, которые могут оформить единовременное пособие в сумме 5000 гривен.

Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.

В список вошли получатели выплат для ВПЛ

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС отныне могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

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Соответствующие изменения в Порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции принял Кабинет Министров Украины.

Согласно изменениям, отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

Кроме этого, пострадавшие от подтопления получают одноразовую денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН.

Куда следует обращаться и какие документы нужны

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 года (включительно). Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или является єДокумент;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

В случае утери документов можно подать их копии.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.

Получить средства можно через АО Укрпочта или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.