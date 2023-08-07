5 тысяч гривен. Стало известно, на сколько продлили прием заявлений на выплаты от пострадавших от подтопления 7 августа, 14:42 Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Срок приема заявлений на выплату единовременного пособия от пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС продлили до конца октября.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Прием заявок продлили до конца октября

«Мы продолжаем возможность подать заявку. Потому что в постановлении говорится до конца августа. Но мы видим, что люди не успевают. И не потому, что люди не имеют времени, а потому что ОВА не могут быстро обработать списки и заявки. Поэтому мы обратились в Кабмин — до конца октября продлить», — отметила Ирина Верещук.

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Речь идет о помощи от государства в размере 5 тысяч гривен, которую могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, чьи дома подверглись подтоплению, и которые по состоянию на 6 июня 2023 года находились на этих территориях.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

То есть отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи относительно того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

Куда следует обращаться, и какие документы нужны

Обратиться с заявлением на выплату необходимо в органы соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

В случае утери документов можно подать их копии.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.

Получить средства можно через АО Укрпочта или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Сейчас на выплаты получили 9 тысяч заявок. 8 тысячам пострадавших уже выплатили помощь.

Кроме того, пострадавшие от подтопления получают одноразовую денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН.