Необходимо для победы. Самое перспективное вооружение, разработанное в Украине, но еще не выпускаемое серийно — экспертная оценка 3 сентября, 19:12 Эксклюзив НВ Перспективный украинский беспилотник Сокол-300 может нести под крылом управляемые противотанковые ракеты с радиусом действия до 10 км (Фото:Defense Express)

Поинтересовавшись мнением экспертов, НВ собрал наиболее удачные проекты украинского оружия и военной техники, которые пока существуют в одном-двух экземплярах, но достойны того, чтобы их приняли на вооружение ВСУ

Гром, Днепр, Богдана, Владимир Великий и Сокол — такие названия имеют модели вооружения и военной техники отечественного производства, серийное производство которых пока не началось, но Украине следует взять их на вооружение уже сейчас. Так считают опрошенные НВ специалисты.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс Гром

Фото: VoidWanderer via Wikipedia

«Украине нужно возвращаться к ракетному вооружению», — говорит НВ военный эксперт Олег Жданов. И добавляет: «Должен быть отечественный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Потому что сегодня это — основа безопасности: ракетные войска, дистанционное влияние на противника».

Одним из таких перспективных проектов является ОТРК Гром, который разрабатывается в Украине с 2013 года. Основной задачей этого комплекса является создание щита неядерного сдерживания агрессора для поражения одиночных и групповых стационарных целей наземного, воздушного и морского базирования.

Заявленный разработчиком максимальный радиус действия ОТРК — 280 км с возможностью создания версии с радиусом до 450−500 км. Расчетная площадь поражения твердотопливной ракеты ОТКР Гром при применении осколочно-фугасного заряда — более 10 км кв, а при применении кассетного заряда — 2−3 га. Для ракет этого комплекса разработано четыре типа головок самонаведения (ГСН): электронно-оптическая, инфракрасная, радиолокационная и комбинированная, сочетающая возможности первой и последней ГСН. Полет ракеты может происходить как по баллистической траектории, так и по аэробалистической, изменяя траекторию полета и уклоняясь от действия систем ПВО врага. Масса ракеты комплекса Гром вместе с пусковым контейнером — 3,5 т.

Впервые опытный образец ракетного комплекса был продемонстрирован в январе 2018 года. Этот образец установлен на шасси полностью украинской разработки с колесной формулой 10×10, при этом последняя, пятая ось, сделана с возможностью подруливания. Кроме того, подвеска на шасси независимая торсионная, как на бронетранспортерах.

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