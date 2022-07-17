Двух пострадавших во время ракетного обстрела Винницы доставили в ожоговый центр во Львове

17 июля, 17:28
Двое из пострадавших в результате ракетного удара по Виннице, которые были госпитализированы, 15 июля (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Двое из пострадавших в результате ракетного удара по Виннице, которые были госпитализированы, 15 июля (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Двух пострадавших во время ракетных обстрелов Винницы на вертолетах доставили в ожоговый центр во Львове. Кроме того, еще один пациент — в пути, а еще двоих тяжелораненых готовят к транспортировке.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы Винницкой ОГА Сергея Борзова.

Согласно сообщению, решение о переводе пациентов во Львов накануне, 16 июля, принял выездной консилиум специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

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16 июля в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о завершении работ по разбору завалов после ракетного удара рашистов по центру Винницы.

На тот момент было известно о гибели в результате этого преступления 24 человек, в том числе троих детей.

За медицинской помощью, по данным ГСЧС, обратились 202 человека, 68 из них были госпитализированы.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Львов Винница Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Ракетный удар

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