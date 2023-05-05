Проводила службы на украинском. Сегодня годовщина создания УАПЦ, независимой от Московского патриархата 5 мая, 06:04 Сюжет Делегаты I Всеукраинского православного церковного собора, которые в октябре 1921 утвердили создание УАПЦ и рукоположили главу УАПЦ Василия Липковского (Фото:tsdazu.archives.gov.ua)

5 мая 1920 года Всеукраинский православный церковный совет на своем пленарном заседании провозгласил автокефалию Украинской православной церкви.

NV напоминает о первых попытках украинцев освободиться от влияния Московского патриархата и проводить службы на украинском языке в собственной независимой церкви в начале XX века.

Видео дня

Церковное национально-освободительное движение и сопротивление Московского патриархата

В церковной жизни национально-освободительное движение появилось после Февральской революции 1917 года. В июне этого года делегаты десяти украинских епархий внесли текст декларации о провозглашении автокефалии и украинизации на первом Всероссийском съезде духовенства и мирян. В это время началась подготовка к аналогичному всеукраинскому съезду, но его запретило проводить российское Временное правительство.

Однако во второй половине 1917 года в Киеве был создан Всеукраинский православный церковный совет (ВПЦС), в который вошли представители духовенства и мирян, а председателем был избран архиепископ Алексей Дородницын. Целью ВПЦС было создание Украинской автокефальной православной церкви. Дородницын первым высказал идею апелляции к арбитражу Константинополя при урегулировании вопроса о статусе православной церкви в Украине в декабре того же года.

Всеукраинский церковный собор, выступивший за создание независимой от московского патриархата украинской церкви, был созван в начале 1918 года, но 19 января его работа прервалась из-за наступления на Киев большевиков.

Создание автокефальной церкви поддерживал и глава Украинского государства гетман Павел Скоропадский, но усилиям его правительства и ВПЦС помешали епископы-россияне, согласившиеся на ограниченную автономию от Московского патриархата.

В мае 1918 года в Киеве была создана комиссия, куда вошли киевские ученые богословы умеренного направления с одной стороны и выдающиеся украинские автокефалисты с другой. Они подготовили Проект Конституции Украинской церкви, согласно которому Украинская церковь должна была получить широкую автономию, но признать превосходство Московского патриарха.

Однако патриах Тихон уклонился от ответа на запрос украинцев и не подписал Конституцию. А пророссийские епископы после летней сессии Всеукраинского православного собора в 1918 году исключили из него сторонников автокефалии. Они, в свою очередь, организовали братство Святых Кирилла и Мефодия, перед которым поставили ту же цель, которую раньше имел Всеукраинский церковный совет — независимость Украинской церкви.

Во времена Директории 1 января 1919 года был принят Закон о верховном управлении Украинской Православной Автокефальной Синодальной Церкви.

Протоиерей Василий Липковский позже стал главой УАПЦ / Фото: unr.uinp.gov.ua

Согласно ему, Украинская церковь со своим Святым синодом и иерархией избавилась от любой зависимости от русского патриарха. Синод должен был состоять из двух епископов, одного архипресвитера, одного пресвитера, одного диакона и троих мирян. Первыми членами Синода стали архиепископ Екатеринославский Агапит (Вишневский), епископ города Кременца Дионисий (Валединский) и протоиерей Василий Липковский.

В марте 1919 года прихожане на своем собрании в Киеве попросили епископа Назария, чтобы он сам провел чтение Евангелий Страстей и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа на украинском языке в малой часовне Святой Софии. Он не согласился, и собрание приняло Церковный устав и утвердило его в правительстве. После этого правительство утвердило новый украинский приход и отдало ему церковь Святого Отца Николая на Печерске.

Собрание решило, что необходимо не только в Киеве, но и в других регионах Украины создавать украинские приходы, и потому провозгласило себя Всеукраинским церковным советом. Совет не хотел сразу разрывать связи с епископом Назарием и поэтому снова попросил благословения отправлять церковные службы на украинском языке, и епископ Назарий согласился.

9 мая 1919 года, в день Святого Николая, состоялась первая литургия с чтением Евангелий, псалмов и кантов на украинском языке. Композитор Николай Леонтович написал для этого торжества новые ноты кантов и сам дирижировал хором.

10 июля 1919 года начались украиноязычные богослужения в Софии Киевской.

Тем временем Директория начала активные действия, чтобы получить признание автокефалии от Константинопольского Патриарха, но патриарший престол в то время был вакантным, а 9 марта 1920 года заместитель патриаршего престола митрополит Дорофей передал в руки украинского министра вероисповеданий Ивана Огиенко решение Патриаршего Синода о том, что выносить решение по этому делу должен новый Патриарх. В результате вторжения в Украину войск советской России и установления советской власти завершить процесс признания Украинской церкви представители Директории не успели.

Синод, созданный ранее Директорией, был распущен в 1919 году, после оккупации Киева большевиками. Советской властью был провозглашен закон об отделении церкви от государства, а все недвижимое имущество церкви было конфисковано.

Провозглашение автокефалии и первый Всеукраинский собор

После окончательного установления большевистской власти в Украине некоторое время российское партийное руководство проводило толерантную политику по отношению к украинской автокефалии, чтобы ослабить влияние патриарха Тихона и подчинить РПЦ себе. В это время - 5 мая 2020 года Всеукраинский православный церковный совет на своем пленарном заседании провозгласил автокефалию Украинской православной церкви.

Организационное оформление УАПЦ состоялось на первом Всеукраинском соборе в Софии Киевской в октябре 1921 года. Этот Собор был созван без соблюдения канонической процедуры и без участия православных епископов (поскольку все они принадлежали к РПЦ в Украине), а его инициатором был ВПЦС, в который входила небольшая группа священников и мирян. Ее главой был социалист Михаил Мороз, а среди ведущих деятелей ведущее место занимал протоиерей Василий Липковский.

Сначала это мероприятие планировалось как I-й Всеукраинский церковный съезд Украинского союза православных приходов, но в процессе подготовки его переименовали во Всеукраинский православный церковный собор, хотя многие его делегаты имели мандаты не собора, а именно съезда.

Собор, проходивший с 14 по 30 октября, подтвердил автокефалию УАПЦ, провозглашенную Всеукраинским православным церковным советом 5 мая, и вписал ее в каноны УАПЦ, как одну из главных основ: «Украинская Православная Церковь является автокефальной, никакому духовному правительству других Православных Церквей не подчинена, и сама распоряжается своей духовной жизнью при руководстве Святого Духа».

На I-м Всеукраинском церковном соборе было провозглашено три основных принципа УАПЦ:

автокефалию - независимость Украинской Церкви от любой чужой церковной власти;

соборноправность – участие всех верующих в решении дел Церкви через своих представителей на Соборах – приходских, епархиальных и Всеукраинском;

украинизация — украинский язык должен быть каноническим в храмах и использоваться в церковных школах.

В ситуации, когда невозможно было провести каноническе поставление епископов, собор решил провести посвящение епископов через рукоположение самих священников. Таким образом, был рукоположен протоиерей Василий Липковский, который стал митрополитом УАПЦ и протоиерей Нестор Шараевский. После этого они рукоположили еще 27 епископов для УАПЦ.

Епископы УАПЦ в 1921-1926 годах / Фото: tsdazu.archives.gov.ua

Всеукраинский церковный собор также избрал Василия Липковского главой Украинской автокефальной православной церкви Митрополитом Киевским и всей Украины. Став митрополитом, Липковский начал реформацию УАПЦ.

Уничтожение УАПЦ большевиками

В конце 1926 года в УАПЦ было 32 епископа, около 3 тысяч священников и почти 6 млн верующих.

Обложка книги Чин Божественной литургии Святого отца нашего Иоанна Златоустого / Фото: tsdazu.archives.gov.ua

Обложка книги Всенощная служба Божья на украинском языке / Фото: tsdazu.archives.gov.ua

Однако уже 25 февраля 1926 года политбюро ЦК КП(б)У на закрытом заседании одобрило решение о репрессиях против активистов УАПЦ. После отстранения (по указанию ГПУ и через ее агентуру в УАПЦ) Липковского и его сторонников от руководства УАПЦ на ее II-м Всеукраинском церковном соборе в октябре 1927 года верхушка автокефалии стала полностью подконтрольна чекистам.

29-30 января 1930 года 40 епископов на Чрезвычайном съезде объявили о роспуске УАПЦ за «контрреволюционную деятельность».

Митрополит Липковский, которому в то время было 74 года, был расстрелян 27 ноября 1937 года. Все священство и активные верующие УАПЦ были арестованы, сосланы и расстреляны НКВД в течение 1930-1937 годов. Перед Второй мировой войной были ликвидированы почти все проявления УАПЦ в Украине.