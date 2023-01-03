«Ради донатов на рации». 5 канал выпустил открытку с полуобнаженными мужчинами после скандала с календарем Без цензуры — фото 3 января, 22:07 Команда канала сообщила, что на это решение их вдохновили отзывы в соцсетях. (Фото:Скриншот 5 канал/youtube)

Редакция 5 каналу выпустила новогоднюю открытку с мужчинами-сотрудниками телеканалам после скандального календаря Без цензуры с обнаженными журналистками.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Наши мужчины решили поддержать девушек из календаря Без цензуры и тоже сфотографироваться ради донатов на рации. А еще ради улыбок всех женщин, которые на фронте и в тылу. Женщин, на которых в это время держится наша страна», — говорится в сообщении.

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Команда канала сообщила, что на это решение их вдохновили отзывы в соцсетях.

«Все спрашивали — а где же мужское крыло канала, почему только женщины? Не только! Наши мужчины тоже хотят и умеют собирать донаты, поддерживать и дарить радость», — сообщили они.

5 канал также предложил приобщаться к благотворительному сбору, добавив в «банки» сумму «50, 100 или больше гривен».

Ко Дню ВСУ, который отмечался 6 декабря, редакция 5 канала выпустила благотворительный календарь Без цензуры на 2023 год с фотографиями в жанре ню. Их цель — собрать помощь для передовой.

Однако сразу же появились голоса против такого календаря. Так, общественные организации и медийщики выступили с коллективным заявлением, в котором осудили идею. Они назвали акцию 5 канала «полной дискриминационных и сексистских нарративов».