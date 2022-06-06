Украинские военные на юге уничтожили 59 оккупантов

6 июня, 03:43
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные на юге за сутки, 5 июня, уничтожили 59 оккупантов и ряд российской техники. Ситуация в регионе остается динамично напряженной.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

В течение дня украинские военные уничтожили российский танк и шесть других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс ТОР М1, реактивную систему залпового огня, самоходную гаубицу Гвоздика и пять автомобилей. Также в трех разных населенных пунктах Херсона уничтожили три полевых состава боеприпасов.

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В течение дня россияне нанесли авиационный удар по украинским позициям вертолетами Ка-52. В ответ украинская авиация нанесла три поражения по вражеским подразделениям.

В Черном море корабельная группировка русских кораблей в очередной раз переформатируется. Сейчас, в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся одна надводная корабль и одна подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся пять больших десантных кораблей.

Побережье является потенциальным рубежом обороны. Военные призывают не игнорировать предупреждение об опасности купания в море из-за угрозы детонации морских мин и сигналов воздушной тревоги.

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По данным ОК Юг, оккупанты пытаются улучшить свое положение, но, не преуспевая, укрепляются на оборонных рубежах. В Николаевской области россияне продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу украинских подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

Тем временем в Херсонской области оккупационные власти отбирают частный бизнес у местных предпринимателей. В ОК отмечают, что оккупанты хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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