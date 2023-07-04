Потери 47-й бригады за месяц штурмов составили меньше 2% — Маркус 4 июля, 20:56 Валерий Маркус (Фото:Валерій Маркус / Facebook)

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус отреагировал на утверждения бывшего генпрокурора Святослава Пискуна о якобы больших потерях в его бригаде.

В видеообращении Маркус подчеркнул, что потери его бригады за более чем месяц месяц ежедневных штурмов меньше 2%.



«Если всех наших погибших более чем за месяц боевых действий, ежедневных штурмов добавить к пропавшим без вести… эта цифра составит менее 2%… В нашей бригаде берегут людей. Это факт, подтвержденный цифрами. Все эти вещи сейчас секретны, но это время пройдет, и потом вы сможете проверить мои слова», — сказал он.

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Пискун ранее утверждал, что его брат воюет в 47-й бригаде и якобы рассказывает о больших потерях, а также о том, что он перешел уже в третий состав роты. Маркус отметил, что, если бы это было правдой, все военкоматы бы получили распоряжение о доукомплектовании, а представители бригады бы активно проводили набор людей, но этого не происходит, а призваться в их воинскую часть через военкомат сейчас нельзя, потому что нет соответствующего распоряжения.

«Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Но бог с ними, с россиянами… Страшно, что украинцы в этот бред верят, распространяют, обсуждают, разносят всюду. Если бы эти люди осознавали, как много вреда они приносят этими действиями… им стало бы очень страшно… Это видео — просто концентрат бреда», — заявил Маркус.