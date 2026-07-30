Двоих военных Скели, подозреваемых в избиении и незаконном удержании сослуживцев, отправили в СИЗО

Фортечный районный суд Кропивницкого в четверг, 30 июля, заключил под стражу на 60 дней без права внесения залога двух военнослужащих 425-го ОШП Скеля , подозреваемых в незаконном удерживании и избиении сослуживцев.

Об этом сообщает Суспільне.

Один из подозреваемых, 28-летний санитарный инструктор медицинской роты воинской части, отрицает свою вину. Он утверждает, что его оговорили, и намерен обжаловать арест.

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Второй военнослужащий, 29-летний делопроизводитель, также не признает подозрение. Однако обжаловать решение он не планирует.

Ситуация в полку Скеля — главное

23 июня издание Бабель опубликовало расследование, в котором сообщалось о гибели по меньшей мере 26 новобранцев подразделения Скеля в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го. По данным журналистов, большинство мобилизованных скончались вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

Родственники некоторых погибших публично заявили о вероятном ненадлежащем оказании медицинской помощи со стороны командования, а также об отдельных случаях физического насилия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможных пытках бойцов в Скеле. Он провел специальное рабочее совещание с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего специальная мониторинговая группа Офиса омбудсмена направилась к месту дислокации подразделения для проведения проверки.

25 июня в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

7 июля родные и близкие мужчин, попавших в полк Скеля, рассказали о новых случаях смерти во время базовой военной подготовки. Шесть новых эпизодов охватывают тот же период (осень 2025-го — весна 2026 года), а один из них произошел летом 2025 года.

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10 июля Государственное бюро расследований сообщило о задержании военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка Скеля, которому инкриминируют избиение военного капеллана и подполковника. 11 июля его арестовали без права внесения залога.

28 июля ГБР объявило о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля. По версии следствия, они избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области.