Украинские дроны поразили российский дронопорт в аэропорту Донецка — видео

10 ноября, 18:46
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Донецкий аэропорт, который россияне используют как площадку для запуска дронов (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Донецкий аэропорт, который россияне используют как площадку для запуска дронов (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Бойцы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили российский дронопорт на территории аэропорта оккупированного Донецка.

Об этом бригада сообщила во вторник, 10 ноября, и обнародовала видео удара.

По данным военных, удар был нанесен средствами поражения средней дальности.

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В бригаде подчеркнули, что Силы обороны не только перехватывают запущенные россиянами дроны, но и уничтожают инфраструктуру, с которой их запускают, чтобы над украинскими городами становилось меньше вражеских беспилотников.

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7 марта Силы обороны нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения, подготовки и запуска шахедов в районе Донецкого аэропорта. Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил, сообщил Генштаб.

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В июне 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем заявил, что взял аэродром под огневой контроль, назвав это первой подобной операцией в современной истории. По словам военных, россияне превратили аэродром в логистический хаб и ключевую площадку для запуска ударных дронов Shahed. Украинские операторы, как сообщали в подразделении, уничтожали пусковые установки, транспорт и расчеты прямо на взлетной полосе, а также охотились на мобильные огневые группы и средства ПВО противника.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Донецкая область Донецкий аэропорт Война России против Украины Дроны Nemesis

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