Донецкий аэропорт, который россияне используют как площадку для запуска дронов (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Об этом бригада сообщила во вторник, 10 ноября, и обнародовала видео удара.

По данным военных, удар был нанесен средствами поражения средней дальности.

В бригаде подчеркнули, что Силы обороны не только перехватывают запущенные россиянами дроны, но и уничтожают инфраструктуру, с которой их запускают, чтобы над украинскими городами становилось меньше вражеских беспилотников.

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7 марта Силы обороны нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения, подготовки и запуска шахедов в районе Донецкого аэропорта. Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил, сообщил Генштаб.

В июне 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем заявил, что взял аэродром под огневой контроль, назвав это первой подобной операцией в современной истории. По словам военных, россияне превратили аэродром в логистический хаб и ключевую площадку для запуска ударных дронов Shahed. Украинские операторы, как сообщали в подразделении, уничтожали пусковые установки, транспорт и расчеты прямо на взлетной полосе, а также охотились на мобильные огневые группы и средства ПВО противника.