Разгромлена ли 35-я армия РФ? Аналитик CIT прокомментировал одну из самых резонансных новостей войны 8 июня, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Аналитик CIT Кирилл Михайлов считает, что в районе Изюма находятся несколько тысяч российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью РВ прокомментировал информацию об уничтожении 35-й общевойсковой армии РФ в Изюме.

Он отметил, что источником новостей об этом стал пост российского блогера, который восемь лет служит в так называемых «войсках ЛНР/ДНР».

«По словам его источника, у этой армии было две бригады в начале наступления. Сейчас на эти две бригады осталось 100 или 200 пехотинцев. Это не значит, что армия полностью уничтожена, но уничтожена именно пехота этих двух бригад», — рассказал Михайлов.

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Аналитик CIT уточнил, что в российской бригаде должно быть два пехотных батальона и один танковый, которые в сумме должны насчитывать около 800 бойцов, непосредственно участвующих в столкновениях на линии фронта.

«Полторы-две тысячи бойцов — это если не учитывать, что какое-то количество из них должно быть срочниками и оставаться в пункте постоянной дислокации или быть отведенным после скандала», — уточнил он.

По словам Михайлова, то, что из этих полутора тысяч или тысячи осталось 100−200 бойцов — это «очень большие потери», однако это только одна из армий Восточного военного округа, «которых там насчитывается четыре».

«К тому же там находятся силы Западного военного округа, Первая танковая армия. Мы видели поставки нескольких танков Т80, которые очень похожи на используемые этой армией. Значит, она имела возможности как-то пополнить если не личный состав, то технику», — добавил аналитик CIT.

Он также напомнил, что, согласно сообщению украинского Генштаба, в Изюме может быть до 20-ти батальонно-тактических групп. Михайлов отметил, что батальонно-тактическая группа может насчитывать «не 800 или 1000 бойцов, а скорее от 400 до 600» и «эти группы имели значительные потери», а поступавшее в них пополнение очень плохо тренировано и почти не боеспособно.

«Поэтому мы можем говорить о нескольких тысячах российских бойцов, которые сейчас там находятся, но в масштабах войны на Донбассе, вполне понятно, это все еще является серьезной угрозой», — подытожил Михайлов.

О том, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского микроблогера. Причиной разгрома в материале называют некомпетентность командиров.

По информации ISW, российские командиры не учли боевые вызовы и не обеспечили необходимым оборудованием подразделения. Также российская тяжелая артиллерия невовремя ремонтировалась.



Кроме того, оккупантам не хватало эффективного общения с командными центрами, и они полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

Об уничтожении почти всей 35-й общевойсковой армии РФ сообщал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

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