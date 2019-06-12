33 года после катастрофы. Ученые рассказали про уникальных диких животных Чернобыля Сегодня, 12:24 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Serhii. Hashchak Медведь в Чернобыльской зоне Serhii. Hashchak

Украинские ученые указывают, что в чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.

Українські науковці вказують, що у чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з’явились унікальні для країни види тварин.

Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття.

Пан Гащак працює у зоні з 1990 року.

Він каже, що попри радіацію, відсутність людей у зоні робить свою справу: там з’являються унікальні види тварин та птахів.

Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з’явились зубри.

Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.

Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.

Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.

Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об'єктиви фотопасток.

Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.

Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.

Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.

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