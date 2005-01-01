песни УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

10 лучших песен независимой Украины по версии читателей NV

В лучшие песни по версии читателей NV вошли произведения украинских исполнителей, которые уже смело можно отнести к классике современной украинской популярной музыки. Некоторые из них не теряют своей актуальности и значимости даже спустя 30 лет после первого исполнения. И хотя некоторые из этих песен были созданы еще до провозглашения независимости, однако мы все же отошли от правил и оставили их в списке из-за большого количества голосов и определенных аргументов. Какие именно — сможете узнать, ознакомившись со списком.

1 Вона

(Завтра прийде до кімнати…) Плач Єремії (1989) Лирическая баллада, без исполнения которой с середины 90-х не обходились ни одни студенческие посиделки с гитарой. Песня, которая кроме романтического имеет также и понятный политический подтекст, громко звучала со сцен во время Оранжевой революции и Революции достоинства. И хотя Константин Москалец написал эту песню в 1989 году, однако на широкую публику она вышла в 1995 году именно благодаря львовской рок-группе Плач Єремії. Солист Тарас Чубай говорил, что «хотел сделать такую версию, которая покажет эмоцию, такое цунами, что снесет стены».

2 Україна Тарас Петриненко (1987) Песня была написана и представлена за несколько лет до провозглашения Независимости Украины одним из ярких представителей первой волны украинской современной музыки Тарасом Петриненко. Она стала одним из неофициальных гимнов Украины и сопровождала все самые значимые события, связанные с обретением и становлением независимости нашего государства. Поэтому по праву находится в этом рейтинге, как ставшая предвестником становления независимой Украины.

3 Без бою Океан Ельзи (2005) Как и многие песни Вакарчука, песня Без бою из альбома Gloria — это одновременно и песня о любви, и мощный вдохновляющий призыв к борьбе. Фраза «я не здамся без бою» так хорошо отражает характер украинцев, что воспринимается чуть ли не как лозунг. Сам автор сказал о ней: «Я вкладывал в эту песню один смысл, а люди в ней нашли десять разных, каждый свой. Для многих она стала неким принципом действия, а я счастлив, что у нее такая жизнь».

4 Весна Воплі Відоплясова (1997) Песня из альбома Музика, который был выпущен в 1997 году, неожиданно для группы стала главным ее хитом. Песня в том же году получила награду фестиваля Таврийские игры, а в 2012 награду музыкальной премии Yuna как лучшая песня десятилетия.

5 Обійми Океан Ельзи (2013) Композиция из альбома Земля стала, возможно, самой известной песней Океана Эльзы в мире с начала полномасштабной войны России против Украины и символом будущей победы. Песня, начинающаяся со слов «Коли настане день, закінчиться війна…» была записана в 2013 году и стала своеобразным пророчеством, потому что уже в следующем году Россия начала войну, аннексировав Крым и начав боевые действия на украинском Донбассе. С началом полномасштабного вторжения на Обійми записали десятки каверов в разных уголках мира. Именно эту песню Вакарчук исполнил вместе с британской группой Coldplay в Брюсселе и на руинах центра Харькова для Венецианской биеннале.

6 1944 Jamala (2016) Песня, которая принесла Украине победу на Евровидении в 2016 году, конечно же не могла не попасть в этот топ. Мощное политическое и музыкальное послание ко всему миру удалось певице на все сто процентов. Эта песня, исполненная на английском и крымскотатарском языках, должна была напомнить о депортации, которую пережил в 1944 году крымскотатарский народ, а одновременно и о тех преступлениях, которые продолжает совершать Россия в украинском Крыму, в том числе и в отношении кырымлы. И песня со своей миссией справилась, поскольку крымская татарка Jamala прожила ее на сцене также как личную трагедию.

7 Ой, у лузі червона калина Андрій Хливнюк (1914/2022) Песня была написана на тогда подавстрийской части Украины в начале 1914 года Степаном Чернецким по мотивам куплета казацкой песни XVII века Розлилися круті бережечки. Впоследствии она стала гимном украинских сечевых стрельцов во время Первой мировой, затем боевой песней УПА и приобрела новую актуальность в 1990-х с обретением Украиной независимости и восстановлением исторической памяти. И вот уже в феврале 2022 года она зазвучала как гимн российско-украинской войны, когда лидер группы Бумбокс и доброволец киевской ТРО Андрей Хлывнюк исполнил песню на Софийской площади в Киеве во время наступления российской армии на Киев. Эта песня просто не могла не попасть в этот рейтинг.

8 Вставай Океан Ельзи (2001) Песня из культового альбома Модель 2001 года получила вторую жизнь во время Оранжевой революции, а впоследствии стала музыкальным сопровождением и к Революции достоинства. Песня неоднократно становилась актуальной именно как призыв выйти и отстоять свои права. Эту песню Вакарчук прямо характеризует как политическую и конъюнктурную, хотя она и обращена к девушке. 24 ноября 2013 года, во время Евромайдана, активисты сняли и выложили в сеть клип на песню Вставай, что стало своеобразным призывом выходить в поддержку евроинтеграции Украины.

9 Старі фотографії Скрябін (2005) Романтическая ностальгическая песня Старі фотографії из десятого студийного альбома Танго является одной из самых популярных песен Андрея Кузьменко и группы Скрябин. Каверы на эту песню исполняют СКАЙ, DZIDZIO, Наталья Могилевская, MONATIK и многие другие исполнители. Однако, конечно, именно благодаря неповторимому оригинальному исполнению она продолжает оставаться в плейлистах украинцев и очень популярна среди уличных музыкантов.

10 Люди як кораблі Скрябін (2005) Вторая песня Скрябина в этом рейтинге — также из альбома Танго. Об этой песне Андрей Кузьменко говорил, что ее философский смысл в том, чтобы не идеализировали мир вокруг, а были всегда осторожны в выводах и предпочтениях, «потому что в неожиданный момент вокруг тебя могут возникнуть враги и, как крыски, прогрызть дно твоего корабля». После смерти Кузьмы Скрябина в 2015 году на концерте памяти песню исполнил Тарас Тополя, а впоследствии его группа Антитела выпустила свою студийную версию композиции. Каверы на эту песню также выпускали Dorofeeva и Roxolana.

Полный плейлист:

Над проектом работали: Татьяна Куцовера, Юлия Найденко, Дарья Алтунина